Il COVID modifica la risposta dell’organismo ad altre minacce? Dipende dal sesso

Gli effetti a lungo termine delle infezioni sul sistema immunitario incuriosiscono da tempo John Tsang, immunobiologo di Yale. Dopo che l’organismo ha affrontato un agente patogeno, il sistema immunitario torna alla situazione di partenza? Oppure una singola infezione lo modifica in modo tale da alterare la sua risposta non solo a un virus già noto, ma anche alla prossima nuova minaccia virale o batterica che si troverà ad affrontare? Tsang, professore di immunobiologia e ingegneria biomedica a Yale, da tempo ritiene che il sistema immunitario ritorni alla precedente situazione di base dopo un’infezione virale. La comparsa della pandemia COVID-19 nel 2020 ha permesso a lui e ai suoi colleghi di verificare questa teoria. Secondo uno studio pubblicato il 4 gennaio sulla rivista Nature, la risposta dipende dal sesso dell’individuo.

Per lo studio, un team guidato da Tsang, che all’epoca lavorava presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), e colleghi, tra cui l’autrice principale Rachel Sparks, anch’essa del NIAID, hanno analizzato sistematicamente le risposte immunitarie di persone sane che avevano ricevuto il vaccino antinfluenzale. Partendo da questi dati, hanno poi confrontato le risposte di coloro che non erano mai stati infettati dal SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, e di coloro che avevano avuto casi lievi ma erano guariti. Con grande sorpresa, hanno scoperto che i sistemi immunitari degli uomini, che erano guariti da casi lievi di COVID-19, rispondevano in modo più forte ai vaccini antinfluenzali rispetto alle donne che avevano avuto casi lievi o agli uomini e alle donne che non erano mai stati infettati.

“È stata una vera sorpresa”, ha detto Tsang. “Le donne di solito hanno una risposta immunitaria generale più forte agli agenti patogeni e ai vaccini, ma hanno anche maggiori probabilità di soffrire di malattie autoimmuni”. I risultati possono anche essere collegati a un’osservazione fatta all’inizio della pandemia: gli uomini avevano molte più probabilità di morire a causa di una risposta immunitaria incontrollata rispetto alle donne, dopo aver contratto il virus COVID-19. Anche casi lievi di COVID-19, suggeriscono i nuovi risultati, potrebbero scatenare risposte infiammatorie più forti nei maschi che nelle femmine, con conseguenti cambiamenti funzionali più pronunciati del sistema immunitario maschile, anche molto tempo dopo la guarigione.

L’analisi imparziale dello stato del sistema immunitario fino al livello delle singole cellule ha rivelato diverse differenze tra i maschi e le femmine con COVID, sia prima che dopo la vaccinazione antinfluenzale. Per esempio, i maschi precedentemente infettati hanno prodotto più anticorpi contro l’influenza e hanno aumentato i livelli di interferoni, che sono prodotti dalle cellule in risposta alle infezioni o ai vaccini. Comprendere gli effetti persistenti del COVID-19 sul sistema immunitario è fondamentale, affermano gli autori, dal momento che finora sono stati infettati più di 600 milioni di persone in tutto il mondo e la comparsa di sintomi di “lunga durata” in alcune persone continua a essere una grande preoccupazione per la salute. “I nostri risultati indicano la possibilità che qualsiasi infezione o sfida immunitaria possa modificare lo stato immunitario per stabilire nuovi set point”, ha detto Sparks. “Lo stato immunitario di un individuo è probabilmente modellato da una moltitudine di esposizioni e perturbazioni precedenti”. Tsang ritiene che questi risultati possano aiutare gli scienziati a creare vaccini migliori contro diverse minacce, ad esempio imitando il modo in cui COVID-19 lieve modifica situazione immunitaria maschile.