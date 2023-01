Glass Onion: Knives Out è il terzo film più visto di sempre su Netflix

L’investimento fatto da Netflix per acquisire i diritti di Knives Out si sta ben ripagando, considerando che Glass Onion: Knives Out si è stabilito al primo posto tra i film più visti su Netflix la scorsa settimana, mentre il primo capitolo, Knives Out, segue alla terza posizione. Inoltre, Glass Onion è al terzo posto tra i film più visti di sempre sulla piattaforma.

Nella classifica dei film più visti di sempre su Netflix, Glass Onion è alla terza posizione con le sue 127 milioni di ore di visualizzazione, mentre al primo posto c’è Red Notice con 362 milioni di ore, ed al secondo troviamo Don’t Look Up con 359 milioni di ore. Glass Onion ha comunque tutto il tempo perfezionare il suo risultato, provando ad avvicinarsi ai film nelle prime due posizioni.

Del resto Netflix ha fatto un importante investimento su questo titolo, vincendo la contesa per acquisire i diritti di Knives Out grazie ad un accordo da 469 milioni di dollari. Tutto ciò si può rapportare anche al fatto che Knives Out ha ottenuto 311 milioni di dollari di guadagno al cinema, a fronte di 40 milioni budget per la produzione, ed è stato inoltre nominato agli Oscar come migliore sceneggiatura non originale.

Grazie all’arrivo su Netflix di Glass Onion, molti utenti hanno visto o rivisto Knives Out, portandolo al terzo posto tra i film più visti della settimana, con 16 milioni di ore di visualizzazione.

Il successo del franchise di Knives Out ha portato il regista Rian Johnson a lavorare già sul terzo capitolo della saga. Qualche tempo fa Johnson ha dichiarato a riguardo:

Posso dire che è interessante il modo in cui abbiamo strutturato l’accordo con Netflix, perché se volessi fare un altro film avrei già questa possibilità. In molti potrebbero pensare che abbia già in mente tante idee per provare a fare altro, ma in realtà ciò su cui da un paio di mesi sto ragionando è il terzo film di Knives Out. E sto iniziando a concentrarmi proprio su questa cosa. E non è perché abbia degli obblighi contrattuali, ma semplicemente perché si tratta dell’oggetto prezioso che ho sotto il naso ora come ora. Sto cercando di comprendere come potrei renderlo completamente diverso rispetto a questo secondo capitolo, e rispetto al primo lungometraggio.

Ecco intanto un video di dietro le quinte di Glass Onion: Knives Out.