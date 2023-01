Batman – Tim Burton racconta il suo rapporto con Jack Nicholson: “Mi ha protetto”

Tim Burton ha di recente parlato a Empire della sua esperienza in Batman, il film del 1989 che fece esplodere la Batmania, e che creò il primo grande fenomeno da cinecomics (dopo che il Superman di Richard Donner inaugurò i cinefumetti). Il regista ha ricordato in particolare la sua esperienza sul set con Jack Nicholson.

Ecco cosa ha dichiarato:

Jack aveva un modo di parlare piuttosto astratto. Mi diceva delle cose ed io fingevo di aver capito, però poi mi avvicinavo a qualcuno per chiedere spiegazioni su cosa avesse detto. C’era una strana comunicazione, non lineare, poco connettiva. Però credo che abbiamo avuto un buon modo di comunicare, cavernicolo. E poi Jack mi ha cresciuto e protetto. Mi sono sentito moto supportato da lui, perché ero molto giovane e mi ha fatto sentire tranquillo sull’idea di fare ciò che pensavo fosse meglio. E lui divenne una cassa di risonanza importante per comunicare con lo Studio di produzione. Mi diede molta forza.