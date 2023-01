Alienware Concept Nyx: il controller che consente di passare istantaneamente da uno schermo all’altro

Funziona un po' come una bacchetta magica: lo si punta verso lo schermo su cui si intende giocare e poi si preme un tasto per iniziare a trasmettere le immagini.

Alienware ha presentato un curioso concept di un controller da gaming. L’idea è affascinante: basta puntarlo su un qualsiasi schermo smart per poter giocare in qualsiasi momento ai proprio videogiochi preferiti. Funziona con il Wi-Fi e ovviamente l’esperienza di gioco è in cloud.

In questo modo diventerebbe virtualmente possibile iniziare una partita su un televisore per poi riprenderla, pressoché istantaneamente, su un secondo schermo.

Il controller, per le forme, disposizione di tasti e stick ed ergonomia, ricorda molto da vicino il gamepad delle console Xbox, anche se le levette e i grilletti sono più simili a quelle del Dualsense di Sony. Troviamo poi il logo retroilluminato di Alienware, che peraltro nasconde un sensore per le impronte digitali.

Il D-pad classico viene sostituito da un touchpad circolare (l’Omnipad) che consente di navigare tra diverse opzioni e comandi di gioco. Troviamo poi due rotelle di scorrimento, che servono tra le altre cose per regolare il volume del gioco e di eventuali chat vocali e anche per personalizzare la resistenza delle levette a seconda della precisione che ci serve.

Il controller ospita anche un microfono, che può essere utilizzato per impartire una serie di comandi vocali. La connessione Wi-Fi consente poi al controller di interfacciarsi con gli schermi, le immagini vengono condivise da un server casalingo connesso a tutti i dispositivi della casa.

Funziona un po’ come una bacchetta magica: lo si punta verso lo schermo su cui si intende giocare e poi si preme un tasto per iniziare a trasmettere le immagini dal server. Chiaramente serve uno schermo compatibile anche se non è da escludere che Alienware intenda mettere a disposizione un dongle da collegare via HDMI a qualsiasi schermo.

Il controller, che si chiama Concept Nyx, è un esperimento che intende mostrare la visione di Alienware sul futuro del gaming. Non è destinato alla vendita e probabilmente dovranno passare molti anni prima di vedere un prodotto simile in commercio.