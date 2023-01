The Flash 9: ci saranno anche David Ramsey, Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy

David Ramsey sarà presente in The Flash 9, la nona e ultima stagione della serie The CW dell'Arrowverse.

Arrivano delle novità sulla produzione di The Flash 9, la serie TV di The CW che si concluderà proprio con la nona stagione, e che, per gli ultimi episodi riporterà sul piccolo schermo i personaggi interpretati da David Ramsey, Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy.

David Ramsey tornerà a vestire i panni di John Diggle aka Spartan, Keiynan Lonsdale farà Wally West/Kid Flash, e Sendhil Ramamurthy sarà di nuovo Ramsey Rosso/Bloodwork. I tre character compariranno nella nona puntata di The Flash 9.

David Ramsey con il suo John Diggle è un personaggio particolarmente significativo per l’Arrowverse, considerando che è stato tra i protagonisti di Arrow, e che dovrebbe essere il character principale del progetto Justice League U.

Il produttore esecutivo Eric Wallace ha dichiarato:

John Diggle ha un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati dell’Arrowverse, e poi David Ramsey è una presenza particolarmente ispirante. Perciò l’idea di averlo a disposizione per l’ultima stagione di The Flash è un qualcosa di fuori di testa. Preparatevi per una reunion veramente speciale, con John Diggle che proteggerà Central City al fianco di Flash.

Per quanto riguarda gli altri due personaggi Keiynan Lonsdale con il suo Wally West è apparso in 45 episodi di The Flash, dalla seconda fino alla quinta stagione; mentre Sendhil Ramamurthy si è visto in nove episodi della sesta stagione. La nuova stagione di The Flash uscirà a febbraio su The CW.