Taglio del cuneo fiscale: stipendi in aumento

Ecco di quanto aumenteranno le buste paga a partire da gennaio per effetto del taglio del costo del lavoro. Nella manovra c’è il taglio del cuneo fiscale.

03—Gen—2023 / 8:30 AM

La legge di Bilancio ha ricevuto il via libera alla Camera. Il testo varato dal Governo Meloni è stato approvato. Tra i cardini della manovra economica da 35 miliardi di euro c’è il taglio del cuneo fiscale. Le buste paga di milioni di lavoratori saranno più cospicue. Il taglio del cuneo fiscale è passato dal 2% al 3%, quindi la soglia è stata alzata a 25mila euro. Ecco come si può tradurre questo risparmio:

per chi guadagna 10mila euro all’anno l’aumento è pari a 231 euro annui

per chi ne guadagna 12.500 euro è di 288,75 annui

per la fascia 15mila euro l’incremento è di 346,50 annui

per i redditi da 17.500 euro si tratta di 345,69 annui

per la fascia da 20mila euro l’aumento è di 395,08 all’anno

per chi guadagna 22.500 è pari a 444,46 annui

per la fascia di 25 mila euro l’aumento è di 493,85 annui

Per chi ha una retribuzione di 10mila euro lordi, il taglio del cuneo fiscale porterà un aumento della retribuzione di 19 euro al mese. Per i redditi a partire da 15mila lordi annui l’incremento è di 9,60 euro al mese, rispettivamente: 124 e 375 euro annui. Per le retribuzioni lorde di 20mila euro l’aumento sarà di 11 euro mensili.