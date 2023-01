Sherlock: Steven Moffat scriverà una nuova stagione se ci sarà Benedict Cumberbatch

Steven Moffat, il creatore di Sherlock, ha parlato di recente delle possibilità di realizzare un quinta stagione della serie BBC, e, secondo quanto ha dichiarato, si cimenterebbe nella scrittura di una nuova stagione se Benedict Cumberbatch e Martin Freeman si rendessero disponibili a ritornare.

Ecco cosa ha dichiarato Moffat:

Se Benedict Cumberbatch e Martin Freeman saranno disponibili a tornare per una nuova stagione mi metterei a scrivere la sceneggiatura già domani. Stanno lavorando su progetti piuttosto impegnativi, però…vi prego tornate!

Alla fine Moffat si è lasciato andare anche ad una battuta, ma i tanti appassionati di Sherlock sarebbero più che pronti a pregare Cumberbartch e Freeman di ritornare nella serie TV. Ricordiamo che entrambi sono impegnati a lavorare nel Marvel Cinematic Universe, in particolare Cumberbatch è l’interprete del Doctor Strange. Ma, qualche anno fa, sia Freeman che Cumberbatch si erano espressi positivamente sull’idea di ritornare in Sherlock. Queste sono le parole di Martin Freeman:

Sì, penso che sia possibile. Tutti pensiamo che non si sia trattato di un vero stop, ma di una pausa. Forse perché non vogliamo dire che si tratta di un vero stop, non né sono sicuro […] Io sono comunque molto orgoglioso dello show, e mi piace davvero lavorarci. Si tratta di uno dei progetti meglio scritti a cui ho lavorato, nonché uno dei meglio diretti. Mi piace davvero farlo, però non so dire altro. Ora è passato un po’ di tempo dall’ultimo Sherlock, sono quattro anni, perciò se si facesse qualcosa di nuovo potrebbe essere un qualcosa di singolo e unico.

Mentre Benedict Cumberbatch ha detto:

Sono la persona sbagliata a cui chiedere una cosa del genere, perché per me non si può mai dire mai. E sono la persona sbagliata a cui chiederlo anche perché la mia agenda, così come quella di Martin Freeman, sono molto piene, ora come ora. Anche gli altri protagonisti sono molto impegnati. Però, chi lo sa? Magari ci potrà essere un giorno una possibilità, avendo a disposizione una buona sceneggiatura. E parlo di una sola sceneggiatura, perché penso si possa fare più un film che una stagione. Mai dire mai, ma, per ora, direi di no.

L’ultima stagione di Sherlock è stata distribuita nel 2017, con l’episodio The Final Problem, che sembrava essere una vera e propria chiusura del progetto. Ricordiamo che Steven Moffat ha lavorato anche al Doctor Who, ed ha realizzato progetti come Dracula, miniserie che è stata distribuita su Netflix.