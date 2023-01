Rifiuto: affrontarlo al meglio

Il rifiuto è uno dei peggiori incubi della vita sociale. Ecco gli strumenti per ridurre al minimo le conseguenze emotive: come affrontarlo in modo sano.

Chi nella vita non ha mai ricevuto un due di picche?! Ecco quindi come esorcizzare il rifiuto, uno dei peggiori “mostri” della vita sociale. Un punto di riflessione su come il rifiuto colpisce a livello emotivo e riuscire attraverso la proposta di idee ad affrontarlo in modo sano. Se il rifiuto proviene da una persona a cui desideriamo star vicino, allora le conseguenze emotive si intensificano. Il rifiuto quindi fa soffrire la nostra autostima. Si deve cercare il punto intermedio tra convalidare ciò che sentiamo, consentirlo ed evitare di drammatizzare. Ecco come poterci riuscire:

lavorare sulla propria autostima. Se l’autostima è “buona”, il danno che un rifiuto può fare sarà minore

l’autostima influenza l’umore e l’interpretazione di ciò che ci circonda

per affrontare tutto dobbiamo amare noi stessi, anche per essere più felici

autorafforzarci: piccoli “premi” per quelle cose che sappiamo fare bene

promuovere la nostra conoscenza: scoprire cosa piace a noi stessi

prendersi cura del dialogo interno: educare il pensiero affinché sia sano

prendersi cura della salute emotiva

riconoscere i punti di forza e accettate le debolezze

circondarsi di persone positive

riconoscere i punti di forza: non dobbiamo essere bravi in tutto per sentirci bene con noi stessi

è tempo di accettare il rifiuto, bisogna lavorarci sopra per farlo

togliere la colpa a noi stessi, basta accettare che ci sono persone a cui non piaceremo mai

per affrontare il rifiuto, evitare di prenderla troppo sul personale

Ricordarsi sempre che un rifiuto non significa che qualcosa va male in noi stessi, a volte non c’è una spiegazione logica. Non pensiamo di essere la causa di tutto, ma apriamo la mente. Mettiamo da parte l’autoreferenzialità.