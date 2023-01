PlayStation Plus, gennaio 2023: disponibili i giochi PS4 e PS5 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di gennaio 2023 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

03—Gen—2023 / 11:17 AM

Da oggi, martedì 3 gennaio 2023, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di gennaio 2023 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Star Wars Jedi: Fallen Order – PS5 e PS4

Fallout 76 – PS4

Axiom Verge 2 – PS5 e PS4

Star Wars Jedi: Fallen Order è l’apprezzato action in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment. Il gioco racconta la storia di Cal Kestis, ultimo Jedi sopravvissuto all’Ordine 66 di eliminazione totale. Dopo una vita trascorsa a fuggire, Cal dovrà riuscire a fare ristabilire il suo legame con la Forza, sfruttando le sue abilità per non farsi sopraffare dall’Impero.

Fallout 76, invece, è l’acclamato MMORPG di Bethesda che dal suo debutto ha fatto molta strada grazie al continuo supporto dimostrato dagli sviluppatori. Forte di più di 13,5 milioni di giocatori totali, il titolo si è arricchito con l’espansione The Pitt, che permette agli appassionati di esplorare la versione post apocalittica di Pittsburgh già apprezzata in Fallout 3.

Axiom Verge 2, infine, è il sequel del matroidvania sviluppato da Thomas Happ. Il gioco amplia l’universo del predecessore, ma aggiungendo nuovi personaggi, abilità e gameplay. “Esplora un mondo alternativo simile alla Terra, pieno delle rovine di un’antica civiltà tecnologica. Hackera macchine. Combatti i mostri. Usa il tuo drone telecomandato per entrare nella Breccia, una realtà parallela, ma vincolata alla nostra e piena di pericoli. Dovrai perlustrare ogni centimetro per trovare gli oggetti nascosti e i potenziamenti che ti serviranno per sopravvivere.” recita la descrizione ufficiale.

I giochi saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus fino al 7 febbraio 2023.