Luna e Marte: accordo tra Asi e Museo di Prato

Importante partnership per le future missioni dell’Asi. L’obiettivo è usare l’esperienza e le collezioni di materiali del Museo di scienze planetarie di Prato, uno dei più importanti a livello internazionale. Un progetto all’interno della ricerca della stessa Asi e dei suoi progetti di esplorazione della Luna e di Marte. Da tale collaborazione potrebbe nascere una struttura che mette a servizio i propri campioni per lo studio di ciò che è stato trovato sui pianeti.

Lo studio dei materiali è fondamentale perché permette di capire, tra le tante cose, come sonde e futuri insediamenti che verranno inviati nello spazio potranno trovare la modalità di trovare energia in modo autonomo in loco. Su questo il nostro Museo è un punto di riferimento, in un contesto importante come il distretto aerospaziale toscano che coinvolge anche realtà pratesi.

Marco Morelli, direttore del Museo di scienze planetarie di Prato

L’amministrazione comunale di Prato è pienamente disponibile al fatto che questa collaborazione possa concretizzarsi. Per il Comune è un onore e motivo di orgoglio sapere che l’Agenzia spaziale guarda a Prato. Il Museo di scienze planetarie ha un prestigioso valore da sempre, fortemente nell’ambito della ricerca. Tutta l’amministrazione del Comune è pronta a fare il possibile per far in modo che questa collaborazione prenda forma e si realizzi completamente.