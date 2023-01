La lotta per il calcio – Il caso Super League: trailer della docuserie su Apple TV+

L'appassionante miniserie La lotta per il calcio - Il caso Super League arriva il 13 gennaio su Apple TV+: ecco il trailer ufficiale.

03—Gen—2023 / 11:54 AM

Apple Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di La lotta per il calcio – Il caso Super League, nuova miniserie documentaristica a tema sportivo che arriverà su Apple TV+ il prossimo 13 gennaio. Il passato, il presente e il futuro del calcio si scontrano: le potenze del settore devono difendere o rovesciare le tradizioni dello sport più amato del mondo, tracciando limiti, dentro e fuori dal campo da gioco. La serie è diretta da Jeff Zimbalist e prodotta da Connor Schell e Libby Geist.

Sinossi:

La lotta per il calcio – Il caso Super League è una serie in quattro parti che documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrano quando viene svelato il progetto di una lega separatista e i leader più potenti del settore devono difendere o rovesciare le tradizioni di questo sport.

