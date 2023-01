Black Panther: Wakanda Forever, svelata la data d’uscita su Disney+

Sono in molti a domandarsi quando Black Panther: Wakanda Forever sbarcherà su Disney+: vuoi perché l’hanno perso nel suo passaggio nei cinema o semplicemente perché hanno voglia di rivederlo, magari in versione originale (e IMAX). Ebbene, non dovremo attendere molto: secondo un’attendibile indiscrezione il film debutterà su Disney+ il prossimo 20 gennaio.

Circa tre settimane prima dell’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dunque, e a settanta giorni dall’uscita nei cinema, come successe con Shang-Chi. Disney quindi conferma che la “finestra” di uscita tra theatrical e piattaforma è variabile a seconda di diversi fattori, dato che per Doctor Strange e il Multiverso della Follia abbiamo dovuto attendere solo un mese e mezzo, mentre per Thor: Love and Thunger due mesi.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever (dal 9 novembre nelle sale italiane), la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba), lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di una nazione sottomarina nascosta, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.