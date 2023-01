Alan Wake 2 arriverà nel 2023? Sam Lake lo suggerisce in un messaggio d’auguri

Alan Wake 2 è in pieno sviluppo e stando a quanto riportato nel messaggio di auguri di Sam Lake il gioco dovrebbe arrivare nel 2023. Nel tweet, che trovate qui sotto, il director descrive il nuovo anno come intenso, ma allo stesso tempo eccitante.

Happy New Year 2023 ✨! It’s going to be a crazy busy and crazy exciting year 😅😁. Why? Well, if you look at the picture below carefully, you might see a clue 👀. @alanwake @remedygames pic.twitter.com/yxtEjOcFtL

— Sam Lake (@SamLakeRMD) January 1, 2023