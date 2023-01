The Batman: il fumetto dell’Enigmista conferma l’esistenza di Metropolis in quest’universo

L'albo a fumetti The Riddler: Year One conferma l'esistenza della città di Metropolis nell'universo narrativo di The Batman.

Sappiamo bene che The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson protagonista, è una pellicola stand-alone che, per quanto in teoria dovrebbe dare adito ad altre storie – al cinema e in tv – ambientate nello stesso universo narrativo, non andrà a inserirsi nel continuum narrativo della saga snyderiana né, chiaramente, a incrociarsi col Joker di Todd Phillips. Nè, di suo, dovrebbe generare multiversi o, semplicemente, affiliazioni con altri personaggi iconici, come ad esempio un nuovo Superman. Eppure mai dire mai, perché anche se non sappiamo se ci sarà mai un Superman nell’universo narrativo di The Batman, di sicuro c’è la sua città d’adozione, Metropolis.

metropolis exists in the batman’s universe. pic.twitter.com/X1WB8oPH1O — toren (@ybtoren) January 1, 2023

Lo veniamo a scoprire da una vignetta presente all’interno del fumetto The Riddler: Year One, tra i cui autori c’è anche lo stesso interprete del personaggio dell’Enigmista nel filmcampione d’incassi, Paul Dano. L’albo, ricordiamolo, è canonico, quindi a differenza di un esempio simile riportato tempo presente in un libro per bambini in cui si citava Metropolis, il biglietto del treno sfoggiato in The Riddler: Year One afferma e conferma questo curioso dettaglio, che potrebbe (o meno) avere implicazioni future. Altro non è dato sapere, anche informazioni spicciole come la distanza tra Gotham City e Metropolis (variabile a seconda dei contesti e delle saghe: in Batman v Superman, ad esempio, distano davvero poche miglia).

Questa la sinossi ufficiale del film:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

