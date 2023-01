Giovani: ecco come risparmiano e investono

Un’indagine condotta da Gimme5 ha svelato l’interesse dei giovani verso gli investimenti smart. Il 47% dei nuovi iscritti alla piattaforma Gimme5 permette di accantonare piccole somme attraverso smartphone e investirle in fondi comuni. Questo 47% appartiene alla Generazione Y e il 42% alla Generazione Z. La quota di reddito risparmiata aumenta con l’avanzare dell’età. Le donne giovani risparmiano meno degli uomini coetanei. In media, del 28%, con punte del 54% tra le giovanissime della Generazione Z.

I giovani e i giovanissimi risparmiano per un viaggio. Per partire in estate si inizia a risparmiare da gennaio per un ammontare medio di poco più di 300 euro a obiettivo. Il risparmio in modo automatico funziona con una crescita del numero di investimenti. Sono gli uomini, più delle donne, a ricorrere agli automatismi di risparmio.

L’indagine di Gimme5 rivela che la propensione al rischio aumenta al crescere dell’età. Gli investimenti azionari vengono scelti solo dall’8,3% della Generazione Z contro il 23,1% degli anziani. Ciò è dovuto alla maggiore educazione finanziaria che si acquisisce con l’età. Per gli investimenti le donne sono più prudenti degli uomini. Gli investimenti azionari sono scelti solo dal 9,3% delle donne, contro il 12% degli uomini. Quelli obbligazionari sono selezionati dal 45,6% delle donne rispetto al 30,4% degli uomini.