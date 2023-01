Final Fantasy, “grosso annuncio”nel 2023: in arrivo il remake di Final Fantasy 9?

Square Enix ha promesso che nel 2023 ci sarà un “grosso annuncio” relativo alla saga di Final Fantasy ma slegato all’universo del settimo capitolo. Che si tratti del chiacchierato remake di Final Fantasy 9? Considerando le indiscrezioni degli ultimi anni e il valore emotivo del nono capitolo giudicato da molti come uno dei capitoli più belli della saga di Final Fantasy insieme al 7, non è poi così improbabile.

Come sappiamo, questo sarà l’anno di Final Fantasy XVI che punta a ridare lustro alla celebre saga di Square Enix dopo il rilascio di un quindicesimo capitolo che ha fatto storcere il naso ai fan storici della serie. Yoshinori Kitase ha però rivelato che oltre a questo importante lancio per la saga di FF, ci sarà anche un grosso annuncio che infiammerà gli animi degli appassionati. Leggiamo l’intervento completo di Kitase nel messaggio di auguri riportato sul sito di Square Enix:

Final Fantasy 16 è in programma per quest’anno, il che significa che a Yoshi-p (Naoki Yoshida, producer di FF16, ndr) serve il vostro supporto ora più che mai. Fate il tifo per lui mentre dà il meglio di sé.

Inoltre, lo sviluppo del titolo che sto producendo, Final Fantasy 7 Rebirth, sta prendendo velocità. Sono sicuro che molti di voi starà cercando di immaginare come sono state ricreate alcune delle scene più iconiche del gioco e avremo maggiori dettagli da condividere quando sarà il momento giusto.

C’è anche un altro grande annuncio non correlato a Final Fantasy 7 di cui non posso ancora dire nulla. Vi assicuriamo che stiamo lavorando sodo per assicurarci che il 2023 sia l’anno più entusiasmante di sempre.