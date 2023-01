Casa green: previsto bonus Iva per l’acquisto

La legge bilancio 2023 prevede novità in arrivo per il comparto immobiliare con l’introduzione di un bonus fiscale. Una detrazione del 50% per l’acquisto di una casa green e immobili in classe energetica alta. La manovra Meloni prevede una detrazione fiscale del 50% dell’importo corrisposto per l’Iva. Riguarda gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale ad alta efficienza energetica classe A e B. Acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dalle imprese costruttrici.

Requisito fondamentale sarà l’acquisto di “unità immobiliari” adibite a residenza che siano di classe energetica A o B. Si tratta di edifici con il minor consumo di energia annuo. Altra novità, il Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2022, entro cui i condomìni possono presentare la Cilas e continuare a fruirne. A patto che le delibere assembleari di approvazione dei lavori siano state approvate entro il 18 novembre 2022. Per i condomìni con delibera dei lavori a partire dal 19 novembre 2022, resta la scadenza del 25 novembre 2022 per la presentazione della Cilas. Per il bonus mobili resta la detrazione fiscale al 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici in caso di ristrutturazione.

È stata ripristinata la vecchia norma del 2012 che permette per i contratti di mutuo ipotecario di tornare dal tasso variabile al fisso. Oltre ad avere un impatto per la finanza pubblica riguarda tanti mutui a tasso variabile per le famiglie.

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia