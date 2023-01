Batgirl: Leslie Grace si mostra con il costume in un video

Leslie Grace ha mostrato in un video riassunto del suo 2022 diversi estratti in cui veste i panni di Batgirl.

Leslie Grace ha salutato il 2022 con un video che riassume il suo anno appena passato e che la mostra in diversi estratti vestire i panni di Batgirl, nel progetto che è stato cancellato da Warner Bros. Discovery.

Qui sotto potete vedere il video.

https://www.instagram.com/reel/Cm264M7BwV3/?utm_source=ig_web_copy_link

Nonostante la cancellazione del film, Leslie Grace ha espresso la sua gratitudine per l’anno appena trascorso:

Grazie 2022 per avermi insegnato tanto. Sei stato particolare in diversi modi, e la mia gratitudine nei confronti della vita è aumentata ancora di più dopo le ultime esperienze che ho fatto. Porterò con me tutte queste lezioni. Ci sono ancora tante storie da vivere e amore da dare in questo 2023.

Leslie Grace come Batgirl sembrava essere azzeccata come interprete. In precedenza anche Kevin Smith ha criticato la cancellazione del progetto.

Credo sia una visione errata quella di cancellare il film con una Batgirl latina- ha detto- Non me ne frega niente se il film è una m***a, e vi garantisco che non lo è. I registi hanno già diretto degli episodi di Ms. Marvel, che è una serie fantastica. E loro hanno avuto più soldi per fare Batgirl che per realizzare le puntate di Ms. Marvel.

Ricordiamo che il film è stato diretto dai registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, da una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson (che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo The Flash). Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace. Il lungometraggio doveva uscire su HBO Max.