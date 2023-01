Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nuove promo art, parla il regista

Trapelano online nuove promo art per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, insieme a nuove dichiarazioni del regista del film.

Sono trapelate online diverse nuove promo art (probabilmente destinate al merchandise) da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, prossima avventura del Marvel Cinematic Universe in arrivo nei cinema tra poco più di un mese, il 13 febbraio. In queste immagini possiamo ammirare un nuovo ritratto di Kang il conquistatore, ma soprattutto dare un’occhiata più attenta alle tute quantiche indossate da Scott Lang, Hope Van Dyne e Cassie Lang.

Particolare curioso è che, a quanto pare, Cassie non avrà (perlomeno all’inizio) un nome di battaglia o un nickname, dato che è citata solo per nome, e non con uno dei vari nomi da supereroe che ha utilizzato nei fumetti, da Ant-Girl a Stinger.

Peyton Reed, che dirige per la terza volta una storia con protagonista Ant-Man, ha recentemente affermato:

Amo l’idea che Scott si relazioni a Cassie come se fosse ancora una ragazzina, quando non lo è più, dato che è una giovane donna ora. Lei ha le sue idee personali su cosa significhi fare del bene e sta cercando di trovare la sua voce personale come eroina. Inoltre può essere anche un pochino critica col padre, cosa che ci è sembrata ricca [di potenziale], qualcosa in cui i genitori possono rivedersi. (…) Cassie ha diciotto anni ora nel film, è grandioso. L’intero tema [del film] è il tempo e quanto tempo [Scott] ha perso [nel Blip] e la su motivazione principale è semplicemente “voglio del tempo da passare con mia figlia”. E ora entra in contatto con un villain, Kang, che ha il dominio sul tempo… cosa significa per lui?

Il film di Peyton Reed, in uscita il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, vede il ritorno di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, con Kathryn Newton che prende il posto di Abby Ryder Fortson, nei panni di una Cassie Lang ormai cresciuta e, in più, Bill Murray in un ruolo non ancora specificato e Jonathan Majors in quello di Kang il conquistatore.

Sinossi:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Leggi anche: