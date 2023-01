Il tuo gatto non è un essere umano al quale puoi parlare chiedendogli le ultime notizie e aspettandoti una risposta verbale, ma sa come apprezzare le tue parole.

Il tuo gatto può sembrare una bambola di pezza quando gli parli, ma sappi che non è così! In realtà ogni volta che gli indirizzi una parola, stai portando avanti una conversazione a senso unico. Non solo il tuo micio ti ascolta attentamente, ma afferra anche quello che dici e reagisce di conseguenza. Potrai anche ricevere qualche sguardo d’intesa come se lui stesse dicendo: “Ok, ho capito cosa vuoi!“. Quindi ricordati di chiacchierare con il tuo amico peloso per mantenere vivo il vostro rapporto!

I gatti sono molto attenti alle parole del loro padrone perché sanno che il cibo, le coccole e altri benefici arriveranno quando si obbedisce a ciò che è stato detto. Quindi ogni volta che sentono la voce di un padrone, è come se un campanello squillasse nella loro testa dicendo: “C’è qualcosa di interessante da scoprire!” Con così tanti incentivi in ballo, non sorprende che i gatti siano molto attenti alle parole della loro famiglia.

Ma perché i gatti sono così attenti alle parole del loro padrone? Beh, la maggior parte delle teorie suggerisce che un gatto riconosce il suo proprietario come una figura dominante o protettiva all’interno della sua famiglia. Quindi, se il suo padrone parla, ha immediatamente tutta la loro attenzione. I gatti possono anche aver imparato che parlando con il loro padrone può significare cibo o coccole. Quindi, se volete che il vostro micio vi ascolti sempre quando gli parlate, fatevi avanti fornendogli le carezze adeguate e qualche snack a portata di mano!