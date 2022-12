Barack Obama: la lista dei suoi film preferiti del 2022, c’è anche Top Gun: Maverick

Barack Obama ha pubblicato la lista dei suoi film preferiti del 2022, rivelando titoli d’autore che affrontano temi sociali e politici, storie mistery, sci-fi, ma c’è anche qualche blockbuster come Top Gun: Maverick. Andiamo a vedere l’elenco.

Obama ha chiamato in causa tra i suoi film preferiti del 2022: The Fabelmans, Decision to Leave, The Woman King, Aftersun, I Crimini di Emily, Descendant, La scelta di Anne – L’Événement, Till, Everything Everywhere All at Once, Top Gun: Maverick, Il Capo Perfetto, Il gioco del destino e della fantasia, Un Eroe, Hit the Road, Tár.

Interessante la scelta ricaduta su Decision to Leave, film coreano che incrocia mistery e romanticismo, ed anche de I Crimini di Emily, un altro mistery che rivela come l’ex Presidente degli Stati Uniti prediliga questo tipo di genere. Ma ci sono anche la fantascienza e l’avventura di Everything Everywhere All at Once (film con nel cast Jonathan Ke Quan), e quella di After Yang con Colin Farrell.

La Corea ritorna anche nella scelta di Il gioco del destino e della fantasia, un romantic drama diretto da Ryusuke Hamaguchi. Ma tra le scelte di Barack Obama c’è anche il lungometraggio iraniano Un Eroe, una storia che affronta una tematica sociale diretta da Asghar Farhadi, e l’altra produzione iraniana Hit the Road, per la regia di Panah Panahi.