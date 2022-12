Marvel Halloween Special: la Casa delle Idee vuole realizzarne altri

L’insider Daniel Ritchman ha da poco rivelato che i Marvel Studios hanno intenzione di sviluppare diversi progetti a tema halloweeniano, e ciò porterà la Casa delle Idee a lavorare su altre produzioni in stile Werewolf by Night.

L’idea sarebbe quella di fare degli Halloween Special utilizzando character horror. In Werewolf By Night abbiamo potuto dare uno sguardo a Man-Thing, ma ricordiamo che il roster della Marvel ha tra i suoi personaggi figure come Blade, Morbius (i cui diritti però appartengono alla Sony), o lo stesso Dracula.

Negli ultimi tempi i progetti Marvel Studios Special Presentations hanno sortito un effetto molto positivo, considerando l’apprezzamento ricevuto sia da Werewolf By Night che dall’Holiday Special dei Guardiani della Galassia. E c’è anche chi ha suggerito delle produzioni del genere a tema Star Wars. Queste sono le parole di Jonathan Kasdan a riguardo:

Ora come ora non so se vorrei continuare a espandere la storia di Han Solo, e non ho neanche chiesto a Kathy Kennedy. Ma negli ultimi mesi mi ha intrigato Werewolf by Night per il suo potenziale tipo di racconto. Mi piacerebbe vedere la Lucasfilm lavorare su questo stile di storie, credo che i personaggi dell’universo narrativo di Star Wars ci potrebbero stare benissimo.

Ricordiamo che il Marvel Special Presentation su Werewolf by Night è stato un mediometraggio di 50 minuti, lanciato nel periodo di Hallowen. Qui sotto potete vedere il trailer.

Mentre l’Holiday Special dei Guardiani della Galassia è stato distribuito su Disney+ il 25 novembre. Ecco il trailer.