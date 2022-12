Horizon Forbidden West: video confronta gli scenari del gioco con quelli reali

ElAnalistaDeBits ha realizzato uno splendido video confronto fra gli scenari di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West e i luoghi reali su cui si basano.

30—Dic—2022 / 10:38 AM

La nuova avventura di Aloy ci porta in una regione contraddistinta da lande sconfinate e paesaggi mozzafiato dove possiamo trovare, tra i colori fiammanti della vegetazione, monumenti ed edifici devastati, che sono stati ispirati da edifici esistenti. ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto fra gli scenari di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West e i luoghi reali su cui si basano.

Sebbene i giochi non abbiano cercato di essere completamente fedele ai luoghi a cui si ispirano, le aree attraverso le quali Aloy deve avanzare nell’Ovest Proibito corrispondono a punti famosi negli stati dello Utah, Nevada e California, negli Stati Uniti. Potete ammirarli dando uno sguardo a questo filmato.

Come potete vedere, le location realmente esistenti che è possibile ritrovare all’interno della avventure di Aloy sono tantissime: si va dalla Basilica dell’Immacolata Concezione di Denver al Delicate Arch nello Utah, passando per la Air Force Academy Cadet Chapel nei pressi di Colorado Springs, fino ad arrivare alla Daniels & Fisher Tower di Denver e a tanto altro ancora. Uno spettacolo davvero mozzafiato!

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile ora per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco è stato eletto da Digital Foundry come il titolo con la grafica migliore del 2022 e raggiungerà livelli ancora più alti con l’espansione a pagamento Burning Shores, in arrivo ad aprile 2023 solo su PS5.