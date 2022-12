Fight Club: Courtney Love è stata rifiutata da Brad Pitt che voleva interpretare Kurt Cobain

Arrivano dei dettagli interessanti su ciò che poteva essere Fight Club e non è stato: secondo quanto riferito da Courtney Love durante il podcast WTF with Marc Maron, l’ex moglie di Kurt Cobain doveva avere un ruolo da protagonsita in Fight Club, ma Brad Pitt licenziò la licenziò dopo che fu rifiutata la sua proposta di realizzare un film con lui protagonista nei panni di Kurt Cobain.

Sembra che Courtney Love dovesse interpretare in Fight Club il ruolo di Marla Singer, parte che è successivamente andata a Helena Bonham Carter. Ma la situazione scoppiata tra Brad Pitt e l’ex moglie di Kurt Cobain portò lo stesso Pitt a licenziarla. All’epoca Courtney Love si stava frequentando con Edward Norton, protagonista di Fight Club, che però non poté fare nulla per re-ingaggiarla.

Ma, secondo quanto riferito da una fonte di Deadline, le cose non sarebbero andate esattamente così. Sembra, infatti, che Courtney Love fece un provino per Fight Club, ma che non fu mai ingaggiata per la parte. Perciò non si può “essere licenziati” da un ruolo che non si è mai avuto.

Vi sarebbe piaciuto vedere Courtney Love in Fight Club? Ricordiamo che il film è uscito nel 1999, ed è attualmente disponibile su Disney+.

Ecco il trailer del film.