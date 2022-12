Dieta per ingrassare: prendere peso in modo sano

Ecco una dieta per ingrassare: aumentare di peso in maniera equilibrata e salutare. Quali sono i cibi da preferire e i suggerimenti utili.

La dieta ingrassante è un regime alimentare per aumentare il peso di una persona, ovvero, la massa magra e grassa. Per ingrassare bisogna ingerire più calorie di quelle che consumiamo. Per incrementare il peso in maniera sana ed equilibrata, si devono conoscere gli alimenti da prediligere e le relative quantità. Ecco di seguito l’apporto calorico al giorno, oltre a vitamine, fibre e sali minerali:

50% di carboidrati

20% di proteine

25% di grassi

Sempre meglio rivolgersi a un nutrizionista per una dieta personalizzata, a seconda delle esigenze del paziente e di tutti i fattori relativi a livello soggettivo. Molte persone possono mangiare regolarmente, ma non prendere peso e restare molto magri, a volte anche sottopeso. I motivi possono essere cause patologiche o psicologico-emotive o un’alimentazione povera o sbagliata.

Ecco i cibi che possono aiutare a prendere peso:

cereali, come pane, pasta e riso, meglio integrali, perché ricchi di fibre

carne bianca

pesce di qualsiasi tipo

uova

legumi

latticini

verdura

frutta

frutta secca, che è ricca di vitamine, antiossidanti e acidi grassi buoni e salutari

semi oleosi

olio evo

acqua (almeno 1,5/2 litri ogni giorno)

Fare piccoli pasti frazionati nella giornata è ideale. Non serve saltare i pasti e bisogna tenere il conteggio quotidiano delle calorie. Dieta e attività fisica sono sempre un binomio vincente. Lo sport che fa mettere su massa è la pesistica. Per incrementare peso e massa muscolare sono super consigliati gli esercizi anaerobici. Per ottimizzare l’allenamento è essenziale consumare un pasto con proteine e carboidrati oppure snack proteici.

Ci sono piccoli accorgimenti per assumere qualche caloria in più. Bere il latte, fare uno spuntino prima di dormire, ingerire bevande energetiche, giocare con i grassi buoni abbondando con condimenti. Ridurre le situazioni che generano stress, ansia e nervosismo, visto che fanno perdere peso facilmente. Ecco un esempio: per riuscire a ingrassare 5 Kg in una settimana soltanto, bisognerebbe arrivare a quasi 3.000 Kcal. Non si deve mai intraprendere una dieta ingrassante se si hanno disturbi alimentari e patologie metaboliche o digestive. Ecco la dieta ingrassante “tipo” da seguire per aumentare di peso: