Resilienza: l’importanza di svilupparla per stare bene

La resilienza è una forma di forza interiore che ci aiuta a superare momenti difficili e uscirne rafforzati. È una capacità che abbiamo tutti, anche se alcuni sono più predisposti di altri. Questa qualità consiste nella capacità di adattarsi alle sfide della vita, affrontarle con coraggio e resistenza, ricostruire la propria vita dopo esperienze traumatiche o periodi di dolore e ritrovare la fiducia in noi stessi. La resilienza cresce quando abbiamo il supporto della famiglia, degli amici e delle persone vicine, ma anche quando impariamo a prenderci cura di noi stessi emotivamente.

Cos’è la resilienza in psicologia?

La resilienza in psicologia è una qualità che ci permette di superare le difficoltà della vita, e di mantenere l’equilibrio emotivo anche in presenza di eventi negativi. La persona resiliente è quella che ha imparato ad affrontare gli ostacoli che incontra nella vita con forza, coraggio e perseveranza. Si tratta di una qualità importante perché può aiutarci a sopravvivere non solo alle situazioni avverse ma anche agli errori commessi o a fattori esterni come le disgrazie naturali. Una persona resiliente sa come gestire la propria reazione emotiva in modo da rimanere concentrata sull’obiettivo finale e procedere verso un risultato solo positivo.

Le persone resilienti possiedono alcune caratteristiche psicologiche che le rendono più capaci di far fronte a situazioni difficili, ecco quali:

hanno una mentalità positiva e mostrano ottimismo in momenti difficili;

sono autocoscienti riguardo i propri sentimenti e ricorrono all’auto-aiuto per gestire meglio situazioni stressanti;

mostrano flessibilità nel modificare le proprie strategie quando cambiano le circostanze;

hanno un forte senso di autonomia e responsabilità verso se stesse;

sanno anche chiedere aiuto e sostegno quando ne hanno bisogno.

Come gestire l’emotività

Ognuno di noi ha la propria emotività da gestire, ma per raggiungere un buon stato di resilienza è importante sapere come fare. Gestire la propria emotività significa imparare a conoscere e comprendere le proprie risposte emotive alla sofferenza, al dolore e alle tragedie della vita. Si tratta di essere consapevoli delle nostre emozioni in modo da poterle controllare ed esercitare su di esse un certo grado di senso critico.

Un buon modo per farlo è semplicemente prendersi del tempo per riflettere sulle emozioni che proviamo: non abbiamo bisogno necessariamente del consiglio o della diretta interazione con qualcuno per superare i momenti difficili. Con il tempo, imparando a gestire le nostre emozioni possiamo diventare più forti, più resilienti e in grado di reagire meglio alle sfide della vita.

Essere resilienti è una qualità essenziale per affrontare le difficoltà della vita. Quando ci troviamo di fronte a momenti di stress, incertezza e confusione, abbiamo bisogno di un “kit di sopravvivenza” che ci offra strumenti utili per superare queste situazioni con successo. Per iniziare il tuo viaggio verso la resilienza, devi prima identificare le strategie più adatte a te che possono aiutarti a gestire al meglio i periodi difficili.

Comprendere le difficoltà e i fattori di protezione è la base del tuo kit di sopravvivenza. I cosiddetti “fattori di protezione” sono quelle circostanze o risorse che, insieme alle tue capacità innate, potranno darti l’energia per affrontare situazioni ostili. Mentre le difficoltà sono quelle minacce esterne che possono mettere a dura prova anche i più forti tra noi. In questo modo, imparando a conoscere meglio il tuo ambiente e i suoi rischi, sarai in grado di costruire un kit di sopravvivenza che ti consentirà di affrontare qualunque avversità con maggiore resistenza e resilienza.

Costruire il proprio kit di resilienza

Mentre navighiamo nel mare della vita, la resilienza è l’equipaggiamento necessario per affrontare le tempeste che spesso ci si presentano. Per questo è importante costruire un “kit di resilienza” per metterci al riparo dai momenti più difficili. Il nostro kit di sopravvivenza dovrebbe includere alcune risorse come: