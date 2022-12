Pelé: morto uno dei più grandi calciatori di sempre, sua la rovesciata di Fuga per la Vittoria

All’età di 82 anni è morto Pelé, uno dei più grandi calciatori di sempre. L’asso brasiliano era in gravi condizioni da tempo, era ricoverato presso l’ospedale Albert Einstein da fine novembre per un tumore. Ad annunciarne la scomparsa è stata la stessa figlia.

Queste sono le parole con cui la figlia di Pelé ha annunciato al mondo la morte del padre:

Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace.

In carriera Pelé ha segnato oltre 1200 gol, anche se la Fifa gliene assegna 757. Da decenni si dibatte su chi sia stato il migliore calciatore della Storia tra lui e Diego Armando Maradona. Nato nel 1940 ha fatto il suo esordio in un mondiale nel 1958 rendendo leggendaria la maglia numero dieci. O Rei (questo è il suo nomignolo alternativo) durante la manifestazione si distinse come più giovane marcatore di sempre in una Coppa del Mondo, e di più giovane campione del mondo della storia. Pelé ha vinto in carriera tre mondiali, conquistando l’ultimo titolo in Messico nel 1970 battendo l’Italia per 4 a 1. Ha giocato in due squadre di club, il Santos ed i New York Cosmos, ritirandosi nel 1977.

Anche il mondo del cinema ha cercato di raccontare Pelé, e lo ha fatto attraverso film, documentari, e inserendo lo stesso asso brasiliano all’interno di alcune pellicole. Su tutte è celebre la sua partecipazione a Fuga per la Vittoria, film del 1981 con la regia di John Huston e con Sylvester Stallone protagonista. Celebre è la scena della sua rovesciata in uno dei momenti finali della partita contro la selezione tedesca.

Ecco il video.

A Pelé è stato dedicato il film documentario Pelé Eterno, uscito nel 2004 e realizzato da Anibal Massaini Neto. Nel 2016 è uscito un lungometraggio che ha raccontato la nascita della leggenda Pelé, soffermandosi soprattutto sul mondiale del 1958, che lo ha visto trionfare a soli 17 anni, rendendosi protagonista con una doppietta in finale, nella partita Brasile-Svezia, terminata 5-2 per i verdeoro. Ecco il trailer del lungometraggio.

Mentre qui sotto trovate il trailer di Pelé: il re del Calcio, un documentario Netflix, uscito nel 2021 per la regia di David Tryhorn e Ben Nicholas.