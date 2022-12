Gannibal: da oggi su Disney+ la serie thriller/horror, ecco il trailer

Nel catalogo di Disney+ arriva oggi un prodotto piuttosto atipico per la piattaforma: un serial nipponico di stampo horror/thriller, tratto da un manga molto efferato: Gannibal. La serie, in sette episodi, si propone di rinarrare gli avvenimenti dei tredici volumi del fumetto originale di Masaaki Ninomiya, con la regia di Shinzô Katayama e Yuuya Yagira nei panni del protagonista Daigo Agawa.

Questa la sinossi del serial:

Dopo aver causato un grave incidente, il poliziotto Daigo Agawa si trasferisce con la moglie Yuki e figlia Mashiro a Kuge, un villaggio sperduto tra le montagne. Sembra il posto perfetto per ritrovare la pace in famiglia, nonostante l’agente prima stazionato lì sia scomparso misteriosamente. Il villaggio vive grazie alla foresta, e la maggior parte dei residenti si guadagna da vivere con il legno di cipresso. La famiglia Goto è a capo dell’intera operazione e possiede la maggior parte del villaggio. Un giorno viene ritrovato il cadavere di una anziana signora sulla montagna. La famiglia Goto sostiene che sia stata attaccata da un orso, ma Daigo nota un segno di morso umano. Ben presto inizia a sospettare che non tutto sia come sembra nel villaggio.

