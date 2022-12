Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 5 gennaio 2023

Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i giochi gratis disponibili a partire dal 5 gennaio 2023. Si tratta di Kerbal Space Program e Shadow Tactics: Aiko’s Choice.

“In Kerbal Space Program dovrai prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d’azione delle tue spedizioni.” recita la descrizione ufficiale del gioco.

Shadow Tactics: Aiko’s Choice, invece, è la nuova espansione del gioco stealth tattico Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ambientato nel Giappone del periodo Edo. Aiko’s Choice ruota attorno a una delle protagoniste del gioco principale: l’abile kunoichi Aiko, regina della mimetizzazione capace di distrarre i nemici con i suoi travestimenti da geisha.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.