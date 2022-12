Epic Games Store: giochi gratis del 29 dicembre 2022 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 29 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Si tratta di Dishonored: Definitive Edition e Eximius.

Dishonored: Definitive Edition è l’edizione completa del primo Dishonored di Arkane Studiios. L’edizione definitiva include il gioco base con il DLC Void Walker’s Arsenal incluso, che contiene amuleti d’osso, rune, monete e altri bonus esclusivi. Inoltre, la Definitive Edition permette l’accesso alle tre espansioni del gioco: Il Pugnale di Dunwall, Le Streghe di Brigmore e Dunwall City Trials. I primi due permettono di controllare l’antagonista Daud e di affrontare un totale di sei missioni esclusive (tre per DLC) con nuovi avversari e ambientazioni originali, mentre l’ultimo contiene una serie di sfide a tempo per mettere alla prova la propria abilità da assassino.

Eximius, invece, è un gioco sviluppato da Ammobox Studios che mescola gli strategici in tempo reale agli sparatutto in prima persona all’interno di arene multiplayer 5 contro 5.

EXIMIUS è un gioco che si incentra sui combattimenti a squadre, unendo il genere dello sparatutto in prima persona e quello dello strategico in tempo reale. Con questo gioco potrai vivere un’intensa esperienza multigiocatore 5 contro 5 in cui ogni squadra avrà 4 ufficiali e un comandante.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.