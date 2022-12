Portaerei cinesi in movimento: cosa è accaduto

L’aeronautica e la marina di Pechino hanno visto un impressionante schieramento di unità aeree e navali. In questo scenario, la portaerei CNS Liaoning (CV-16) della Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese, scortata da un numero record di caccia Type 055 da 10.000 tonnellate, ha attraversato lo stretto di Miyako ed è arrivata nel Pacifico occidentale per esercitazioni di routine. salito a bordo dei caccia J-15 lo stesso giorno, il Giappone ha adottato una strategia di sicurezza nazionale, abbandonando il principio della difesa del dopoguerra e annunciando piani per acquisire i primi missili da crociera capaci di attacchi precoci per essere più offensivi contro le minacce della Cina.

Essendo il più potente gruppo di portaerei guidato dalla portaerei Liaoning, le unità navali cinesi dovrebbero condurre varie esercitazioni orientate al combattimento al di fuori della prima catena di isole, migliorando la loro capacità di proteggere la sovranità nazionale, l’integrità territoriale e gli interessi di sviluppo economico e militare.

La Cina dispone di tre portaerei la CNS Liaoning (CV-16), la CNS Shandong (CV-17) e la nuova Fujian (CV-18) e tre unità classe Tipo 075 da 35.000 tonnellate, unità d’assalto che schierano velivoli ad ala rotante e in un prossimo futuro, si ipotizza, anche velivoli a decollo corto ed atterraggio verticale. Questo maggio, il gruppo d’attacco ha condotto esercitazioni offshore nell’Oceano Pacifico occidentale, a est dell’isola di Taiwan e a sud del Giappone. Più di 300 sortite sono state effettuate in circa 20 giorni in quella che è stata la più lunga e intensa esercitazione di portaerei cinese nella regione.