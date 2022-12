Mano destra: credenze e spiegazioni scientifiche

Se ti stai chiedendo perché la maggior parte della popolazione mondiale preferisce usare la mano destra, la risposta potrebbe essere un po’ complessa. Alcuni studiosi ritengono che l’uso prevalente della destra sia simile a quello del saluto militare: da un lato, la mano destra più forte e muscolosa può essere usata per stringere le armi; dall’altro, sembra che i nostri antenati avessero imparato a credere nella superstizione secondo cui gli spiriti maligni sono presenti sulla sinistra. Dopotutto, chi vuole correre il rischio di averli vicino?

Inoltre, alcune teorie suggeriscono che in passato le persone erano consapevolmente formate a preferire il lato destro del corpo. Ad esempio, secondo l’insegnamento scolastico, andava utilizzata solo la mano destra mentre si scriveva, in modo da non incorrere nella condanna sociale.

Preferenza per una mano

La nostra preferenza per una mano è qualcosa di assolutamente innato e indiscutibile. Forse è l’antica tradizione che ci dice di usare la mano destra come gesto di cortesia o la convinzione che sia più abile con il dito medio della mano destra rispetto alla sinistra. O forse è semplicemente dovuto al fatto che le persone destrorse hanno maggiori possibilità quando si tratta di lanciare uova ai vicini! In ogni caso, la nostra preferenza non è solo un mistero, ma anche una questione complessa che merita approfondimenti.

Non sappiamo esattamente perché il 90% degli esseri umani sia destrorso, ma con un po’ di immaginazione possiamo provare a ragionarci su. Forse c’è qualcosa nell’aria che rende tutti i destrimani irresistibili e incredibilmente più forti dei mancini? Oppure gli antichi scienziati hanno trovato un modo per far terminare la guerra tra le diverse tribù in modo che tutti usassero la stessa mano? Magari più semplicemente è stato un caso: alcuni destri hanno raggiunto il dominio come risultato di un circolo vizioso positivo! Fatto sta che non abbiamo ancora la risposta precisa, forse l’unico modo per scoprirla definitivamente è fare molte ricerche e magari anche qualche studio scientifico.

Usare tutte e due le mani

La maggior parte delle persone usa la mano destra come se fosse un’estensione naturale del loro corpo, ignorando la potenzialità della loro sinistra. Cosa succederebbe se cominciassimo a usare entrambe le mani? Il mondo sarebbe molto più divertente! Potremmo prendere due tazze di caffè contemporaneamente, poppare popcorn durante un film e giocare a tutti i tipi di giochi di abilità. È vero che non abbiamo ancora imparato a scrivere con entrambe le mani o ad aprire porte con una sola mossa ma, considerando che sempre più persone stanno sperimentando con la sinistra, il futuro sarà ricco di possibilità!

La scienza cerca una spiegazione alle preferenze manuali

La scienza cerca costantemente una spiegazione alle preferenze manuali della popolazione mondiale. Sebbene la teoria più accreditata sostenga che è in qualche modo legato al nostro passato evolutivo, i ricercatori cercano anche altre ipotesi per spiegare perché usiamo prevalentemente la mano destra. Alcuni sostengono che si tratti di un’eredità dell’antico imperatore romano Nerone, il quale era solito indossare un anello nella mano destra. Altri sostengono che è solo un modo di dimostrare quanto sia terribile essere mancini e così abbiamo deciso tutti di giocare dalla parte della convenzione sociale e usare la mano destra.

Ci sono spiegazioni scientifiche che riguardano anche l’Homo habilis. Egli è considerato una delle più antiche specie di ominidi, e può essere responsabile di alcune delle caratteristiche che oggi sono ancora associate all’uomo, tra cui la preferenza destrorso. Questa preferenza per la mano destra è stata dimostrata con una serie di studi paleoantropologici, che hanno rivelato come le impronte digitali dell’Homo habilis fossero quasi tutte destrimane.

La maggior parte degli antropologi considera questa caratteristica come un elemento cruciale nello sviluppo dell’uomo e le prove raccolte dagli ultimi studi sembrano confermare questa teoria. Il rinvenimento di ossa e oggetti di uso quotidiano costruiti dall’Homo habilis con l’utilizzo prevalente della mano destra mostrano come lui fosse abituato ad usarla come principale strumento creativo. Si ritiene quindi che costui sia stato il primo a mostrare una netta preferenza per la mano destra, qualcosa che oggi è riconosciuto come un tratto distintivo nell’uomo moderno.

Influenza della mano destra sulla cultura umana

L’influenza della mano destra sulla cultura umana è enorme. L’Homo habilis è stato il primo essere umano ad aver mostrato una preferenza per l’uso della mano destra, ed ha dato un grande contributo alla cultura delle persone di oggi. La maggior parte degli oggetti creati dall’uomo, come gli strumenti musicali, le armi e le tecnologie moderne sono disegnati in modo da favorire l’utilizzatore destro. Anche quando si usano gli utensili da cucina, la preferenza per la mano destra può essere notata in moltissime tradizioni culinarie di tutto il mondo. Non solo questa caratteristica ha contribuito all’evoluzione dell’essere umano attualmente conosciuto, ma sta ancora influenzando tutti i giorni la nostra vita a livello globale.