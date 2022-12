Il primo giorno della mia vita: trailer e poster del nuovo film di Paolo Genovese

Paolo Genovese torna nei cinema con una nuova opera, di stampo drammatico: Il primo giorno della mia vita, nelle sale dal prossimo 26 gennaio. Medusa Film e Leone Film Group presentano oggi il primo trailer, che vi mostriamo assieme alla locandina ufficiale. Nel cast del film ritroviamo Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini e Vittoria Puccini.

Sinossi:

Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita.

Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.

Leggi anche: