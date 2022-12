Cani: come si comportano al suono del campanello?

Il suono del campanello può scatenare nel cane il parapiglia, seguito da un continuo e incessante abbaiare. Per capire cosa fare dobbiamo imparare a recepire il messaggio, riconoscere le sue intenzioni e riuscire a comunicargli nel modo giusto che non c’è alcun pericolo.

I cani hanno una reazione molto diversa al campanello che suona. La maggior parte delle volte, un cane abbaia quando sente un campanello, sia che si tratti di un campanello alla porta o di un campanello su un giocattolo. Ciò è perché il campanello è un suono nuovo e sconosciuto che li fa sentire ansiosi o spaventati.

Alcuni cani possono anche iniziare a fare rumore quando sentono un campanello che suona. Questo potrebbe essere un modo per cercare di far smettere il suono. Altri cani possono non reagire affatto al campanello, soprattutto se hanno familiarità con il suono.

Un altro modo in cui i cani possono reagire al campanello che suona è diventare eccitati. Questo è più comune nei cani che hanno familiarità con il suono e sanno che sta per arrivare qualcuno. I cani possono iniziare ad abbaiare e correre in giro felici in attesa di salutare il visitatore.

In generale, la maggior parte dei cani reagirà al campanello che suona abbaiando o diventando eccitati. La reazione può variare da cane a cane in base ai loro livelli di ansia, familiarità con il suono e temperamento. Se si desidera educare il proprio cane a non abbaiare o diventare eccitato quando sente il campanello, è importante prendere un approccio graduale e positivo al processo di addestramento.