Avatar: La Via dell’Acqua ha quasi raggiunto il miliardo d’incassi

Avatar: La Via dell’Acqua sta procedendo spedito nella sua corsa al box-office, ed il lungometraggio di James Cameron è già ad un passo dal miliardo d’incassi: esattamente il film ha ottenuto 955 milioni di dollari.

Fino ad ora gli incassi globali di Avatar: La Via dell’Acqua sono divisi tra 293 milioni negli Stati Uniti e 662 milioni a livello mondiale. In sole due settimane il film ha superato gli incassi di Black Panther: Wakanda Forever (che si è fermato a 800 milioni), The Batman (che ne ha ottenuti 770), Thor: Love and Thunder (760), e Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo (fermo a 939). Attualmente Avatar: La Via dell’Acqua è appaiato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che ha ottenuto 955 milioni.

Tra i film con più incassi del 2022 da battere sono rimasti Jurassic World: Il Dominio (fermo a 1 miliardo), e Top Gun: Maverick (1,48 miliardi). Per arrivare a generare profitti Avatar 2 deve superare i due miliardi d’incassi, a detta dello stesso James Cameron. Il regista crede fermamente nella sua visione e nei risultati che porterà al box-office, al punto da essersi scontrato con uno dei produttori del lungometraggio. Ecco cosa ha risposto Cameron alla proposta di diminuire il minutaggio del film.

Gli ho detto una cosa che non ho mai fatto con nessuno in questo ambiente. Le mie parole sono state: ‘Questo film incasserà tutto quello che deve incassare, e quando lo farà per te sarà troppo tardi. Se c’è un momento in cui ti debba piacere questo film è oggi. Non voglio che tu dica qualcosa che non senti, ma sappi che non basteranno tutti i complimenti possibili da parte tua in futuro, quando Avatar guadagnerà tutto ciò che deve guadagnare’.

Ecco un video di dietro le quinte di Avatar – La Via dell’Acqua.