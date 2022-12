Alzheimer: come riconoscere i sintomi

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il cervello. Si tratta di una delle forme più comuni di demenza, che può portare a gravi problemi di memoria, pensiero e comportamento. I sintomi più comuni dell’Alzheimer sono la perdita progressiva della memoria, la difficoltà a compiere compiti familiari, la confusione su luoghi e persone, e problemi di linguaggio.

Le persone con Alzheimer possono anche avere problemi di orientamento, di giudizio, di controllo degli impulsi, di comportamento, di capacità motorie, di insonnia e di perdita di interesse nelle attività che una volta le appassionavano. Può essere difficile riconoscere i sintomi dell’Alzheimer, in quanto non c’è un test specifico per diagnosticare la malattia. I medici faranno una valutazione dettagliata, compresi test neurologici e interviste per escludere altre possibili cause dei sintomi.

Uno dei primi segnali di sintomi è la perdita di memoria. La persona può avere difficoltà a ricordare eventi recenti o può dimenticare nomi di persone e luoghi. La memoria a breve termine può anche essere compromessa. Un altro segno comune dell’Alzheimer è un cambiamento nelle abilità cognitive. La persona può avere difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni, può avere problemi di linguaggio e può avere problemi di orientamento. La persona può anche avere difficoltà a svolgere le attività quotidiane.

Un altro segno di sintomi di Alzheimer è un cambiamento nelle abitudini del sonno. La persona può svegliarsi nel mezzo della notte o può avere difficoltà a rilassarsi. Può anche avere difficoltà ad addormentarsi. Un altro sintomo di Alzheimer è un cambiamento nell’umore. La persona può diventare ansiosa, irritabile o arrabbiata. Può anche essere confusa, depresso o avere una diminuzione dell’iniziativa.

È importante riconoscere precocemente i sintomi dell’Alzheimer, in quanto questo può aiutare a prendere decisioni sulla cura e sui servizi di assistenza. Se si sospetta che una persona possa avere la malattia, è importante parlare con un medico il prima possibile.