L’universo di The Witcher, che comprende libri, videogiochi e ormai svariate serie Netflix, tende a ruotare attorno al suo minaccioso cacciatore di mostri, Geralt di Rivia. Lui è il Witcher. La mitologia fonde linee di sangue, linee temporali, magia, sangue e guerra con trame insidiose, che richiedono di stare al passo con tutto e restare con il suo eroe. Ci sono sempre misteri e domande che penzolano nella nebbia, e il prequel e la nostra recensione di The Witcher: Blood Origin rispondono almeno a uno di loro: come è nato il primo Witcher?

La serie prequel è il secondo spin-off del franchise di successo di Netflix The Witcher, composto da quattro episodi in streaming il 25 dicembre.

La serie originariamente doveva essere composta da sei episodi e, in termini di sviluppo del personaggio, la durata più breve potrebbe non aver funzionato nel suo favore.

Come promesso, gli spettatori incontreranno gli eroi che hanno gettato le basi per gli assassini di mostri che conosciamo insieme ai retroscena di altri punti della trama della serie originale. C’è una profezia in atto e un gruppo eterogeneo di sette prescelti che devono unirsi con un obiettivo comune. Certo, sono tutte anime ribelli in qualche modo che vogliono vendetta o redenzione.

A volte, The Witcher: Blood Origin sembra Game of Thrones o Rings of Power o Willow e Wheel of Time (tutte insieme, nessuna esclusa), ma una cosa che questa serie fa bene è collegare i punti, ed è abbastanza intelligente per come lo fa.

Se siete dei nuovi arrivati nel franchise, c’è molta azione in cui potrete essere trascinati, ma tutti gli eleganti combattimenti con la spada nel mondo non vi aiuteranno a capire come tutto si collega.

I fan di The Witcher sanno che ogni volta che gli occhi gialli di Geralt diventano neri, entra in modalità ammazza bestie.

Veloce, sanguinosa e ricca di azione, questa serie non è solo uno sguardo alla prima versione del suo genere, ma un’immersione nella storia di Xin’trea (ora Cintra) e della profezia di Ithlinne.

Non esploriamo la famosa School of the Wolf di Kaer Morhen, poiché l’attenzione qui è sugli elfi e sul loro dominio nella politica, nella magia e nella società sul continente. Di seguito il teriler pubblicato su YouTube:

Da dove inizia The Witcher: Blood Origin?

Continuiamo la recensione di The Witcher: Blood Origin, dicendo che è ambientata più di mille anni prima dell’epoca di Geralt, la storia è incentrata sulla “Congiunzione delle sfere”. Lo showrunner Declan de Barra ha volutamente strappato questo vago momento dai libri di Andrzej Sapkowski e ha creato l’intera serie tv attorno ad esso. All’evento per i fan di Netflix Tudum, ha detto che mentre lavoravano alla seconda stagione di The Witcher, “avevamo un punto della storia che non potevamo risolvere perché dovevamo sapere cosa fosse successo”.

Quindi il prequel ci porta in un’epoca in cui gli elfi erano colonizzatori con un ben definito sistema di caste di monarchi, ricchi nobili, mercanti, guerrieri e umili.

Alcuni vogliono la pace e altri prosperano nel conflitto. Nani risentiti? Sì. Maghi intriganti? Sì. Umani? No. Combattimenti brutali che schizzano sangue sull’obiettivo della fotocamera? Sì, tantissimo.

Un volto familiare ci accoglie nella scena di apertura del primo episodio, che funge da grande strizzatina d’occhio per farti sapere che questo prequel si lega alla serie originale. No, non è Geralt – e nemmeno Vesemir – ma il bardo odioso preferito da tutti, Jaskier (Joey Batey). È subito chiaro che il tema di questa puntata di Witcher è il potere della storia.

Che siano raccontate attraverso canzoni, pettegolezzi o racconti di falò, le storie hanno lo scopo di ispirare e cambiare i risultati del mondo reale. Come narratore e Seanchaí, il personaggio di Minnie Driver porta quel punto a casa per Jaskier e noi spettatori.

Éile (Sophia Brown) è una tosta combattente del Clan Raven che un tempo era fedele al regno di Pryshia. Sebbene ora sia una famosa barda, ha molti nemici e rancore nei confronti di Fjall (Laurence O’Fuarain), un guerriero Xin’trea in esilio che ha perso il lavoro per aver fatto amicizia con una principessa. Insieme, Fjall ed Éile decidono di vendicare coloro che hanno fatto loro un torto e svelano un complotto più profondo.

In fuga, alla fine si uniscono allo Scían di Michelle Yeoh, un maestro di spada e l’ultimo membro vivente del Ghost Clan.

Yeoh non delude nella sua interpretazione, sia che si tratti di una scena d’azione intensa o del modo calmo in cui riesce a far capire il suo punto di vista.

Impariamo quel tanto che basta sulla gente di Scían per avere un’istantanea della sua agenda, ma sarebbe stato bello vedere come il suo clan è entrato nella profezia che guida l’intera serie.

I nostri protagonisti

Altri quattro personaggi si uniscono a Éile e Fjall nella loro ricerca, che si trasforma in una missione per salvare il mondo con un lato di vendetta. Ci sono i gemelli celesti Syndril e Zacare che hanno poteri magici, e Fratello Morte, un abile cacciatore con un piccolo debole per le mannaie. Meldof, un nano che all’inizio sembra un potenziale psicopatico, brandisce un potente martello di nome Gwen. Prendi questo, Mjölnir! E sicuramente sa molto sui monoliti – un’altra grande strizzatina d’occhio.

Contro chi vanno? Un colpo di stato inaspettato getta le cose nel caos, lasciando la banda ad affrontare l’Impero. Qui esiste più di un cattivo. Un arrogante super mago di nome Balor (Lenny Henry, che era anche in Rings of Power) decodifica la magia del monolite e inconsapevolmente prepara il terreno per un evento cosmico.

Le sue corse a palazzo con il Capitano Eredin – che molti riconosceranno da The Wild Hunt nei videogiochi e nel programma televisivo principale – fanno sentire Balor se stesso. Ma da un grande potere derivano grandi sacrifici e molte pugnalate alle spalle.

Le scene di combattimento brutali attirano la vostra attenzione e le morti sono in vero stile Witcher: tremendamente violente. Molti dei costumi sono bellissimi, ma se vi aspettate abiti medievali tradizionali, ricordatevi che questa è una civiltà elfica avanzata in un periodo prima dei mostri e dell’interazione umana.

Nel corso della serie, vediamo i “magnifici sette” diventare amici o amanti. Alcuni si adattano. I gemelli celesti sono fratelli magici e uno aveva già una relazione romantica con Fratello Morte. Meldof è un duro ma con il cuore spezzato. Dovrebbe esserci una storia d’amore tra i nostri eroi principali, Fjall ed Éile. Tuttavia, non sembra che ci sia stato abbastanza tempo per lasciare che la loro chimica si trasformi in un amore genuino ed epico. Indubbiamente condividono un legame, ma la storia d’amore ha bisogno di riscaldarsi ancora un po’ per colpirci davvero più profondamente.

Sebbene parti della serie sembrino affrettate, apprezzerete comunque l’azione, tiferete per la causa del gruppo e vi farete qualche risatina prima che la mini-serie sia finita. Uno dei motivi è l’insistenza dellaa serie tv nel mettere in luce le canzoni di Éile. Canta all’inizio ma perde la sua volontà di essere “l’allodola” quando le cose si fanno buie. Parte del suo viaggio consiste nel vedere se la sua voce può cambiare il mondo.

The Witcher: Blood Origin continua a darci il prototipo di di storia di The Witcher e aiuta a spiegare i dettagli della trama nelle prime due stagioni della serie originale mentre collega le trame per la prossima stagione 3.

Le connessioni importanti sono sparse ovunque, capovolgendo la sceneggiatura su cosa sappiamo della magia e degli elfi e dei mostri del continente. Per questi motivi, vi consigliamo di prestare particolare attenzione all’episodio finale della serie, che è probabilmente il migliore.