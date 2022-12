Tales of Arise inizialmente doveva essere una nuova IP e non un Tales of

Nei piani iniziali di Bandai Namco Tales of Arise avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una nuova IP e non uno della serie Tales of.

A quanto pare, Tales of Arise non avrebbe dovuto essere un gioco della serie Tales of, ma il primo capitolo di una nuova IP. A rivelarlo sono stati gli sviluppatori nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni si DenFaminicoGamer.

Hirokazu Kagawa e Yusuke Tomizawa, rispettivamente director e produttore di Tales of Arise, hanno dichiarato che il gioco avrebbe dovuto chiamarsi Arise, dando vita a una nuova IP per Bandai Namco. Tuttavia, alla fine il team di sviluppo ha deciso di proporre una nuova avventura di Tales of, nonostante una serie di differenze sia a livello di toni che di gameplay rispetto ai vecchi Tales of.

Non è chiaro quali siano i motivi che abbiano spinto il publisher a non lanciare una nuova IP, probabilmente dietro a questa decisione ci sono motivi finanziari. Dopotutto lanciarsi in una nuova avventura avrebbe esposto il publisher al rischio di un potenziale insuccesso, esattamente come successo con Scarlet Nexus, mentre avere il nome di una saga già nota aiuta ad avere maggior appeal.

Attualmente disponibile per PC e console, Tales of Arise è l’ultimo capitolo della celebre serie JRPG di Bandai Namco. Il gioco si presenta ad oggi come uno dei capitoli più profondi e maturi della saga con un sistema di combattimento sfaccettato ed ancor più evoluto. Un passo di decisiva importanza verso il futuro della serie, sia per quanto concerne i contenuti che l’aspetto.