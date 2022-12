Rincari bollette: conto salato per l’Europa

I rincari delle bollette dopo lo scoppio della guerra in Ucraina costeranno alle famiglie europee miliardi.

27—Dic—2022 / 10:00 AM

Quello che è successo in Europa quando è scoppiata la guerra in Russia è costato alle famiglie e alle imprese migliaia di miliardi di dollari. È così che l’agenzia di stampa Bloomberg ha calcolato sulla base dei dati di mercato. Un dato confermato anche dall’analisi Bruegel Think Tank commissionata dal Fondo Monetario Internazionale.

Bruegel ha calcolato ancora una volta che tra il salvataggio di aziende in difficoltà e il sostegno diretto a famiglie e imprese, i governi europei hanno speso più di 700 miliardi di dollari per far fronte ai rincari delle bollette, coprendo circa il 70% dell’aumento dei prezzi.

Inoltre, grazie alla diminuzione dei consumi di gas e all’aumento delle importazioni da Paesi terzi, soprattutto di navi GNL, i Paesi Ue sono riusciti a riempire le proprie scorte e a garantire gli approvvigionamenti per l’inverno. Tuttavia, sia le risposte di supporto che quelle di approvvigionamento potrebbero non essere altrettanto efficaci nel prossimo futuro.

Dopo questo inverno le riserve di gas nella regione dovranno essere reintegrate con poca o nessuna fornitura dalla Russia, il che inasprirà la concorrenza per le riserve di carburante. Anche aumentando le possibilità di importazione di gas naturale liquefatto (il riferimento è la Germania . o anche il nuovo terminale di gassificazione di Piombino, ndr), il mercato dovrebbe rimanere stretto fino al 2026. fino al 2018, fornendo maggiore capacità produttiva dagli Stati Uniti al Qatar, il che significa che non ci sarà alcun sollievo dai prezzi elevati.

Bloomberg

Secondo una recente analisi dell’Agenzia internazionale dell’energia, l’Europa potrebbe affrontare una carenza di gas pari a 27 miliardi di metri cubi entro la fine del 2023.