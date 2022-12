Knock at the Cabin: il nuovo trailer del film di M. Night Shyamalan

Il nuovo trailer di Knock at the Cabin, il film di M. Night Shyamalan che avrà come protagonista Dave Bautista.

Universal Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di Knock at the Cabin, il nuovo lungometraggio di M. Night Shyamalan. Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 3 febbraio. Tra i protagonisti ci sarà anche Dave Bautista.

Ecco il filmato.

La storia al centro del film racconta di Wen, una bambina in vacanza con i genitori, Eric e Andrew, che si ritrovano a stare in una casetta nei boschi in un lago del New Hampshire. A qualche chilometro dal confine canadese la famiglia si ritroverà a subire l’intrusione di un gruppo di persone molto pericolose.

Il cast comprende Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy franchise), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women, Landline) e Rupert Grint (Servant, Harry Potter franchise). La produzione è affidata a Blinding Edge Pictures, che ha lavorato assieme a FilmNation Features e Wishmore Entertainment.

Il film Knock at the Cabin è scritto e diretto da M. Night Shyamalan, che farà da produttore assieme a Ashwin Rajan per la casa di produzione Blinding Edge Pictures. Gli altri produttori saranno Marc Bienstock e Steven Schneider.