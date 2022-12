Figli non amati: cosa desiderano da adulti?

L’amore tra un genitore e un figlio è fondamentale per la crescita armoniosa ed equilibrata di una persona. Purtroppo, tuttavia, non tutti i bambini sperimentano l’amore di un genitore. Si parla spesso di figli abbandonati o maltrattati, ma ci sono anche figli che non ricevono l’amore dei genitori. Questi figli crescono mancando di amore incondizionato, e ciò può influire sulla loro vita adulta.

Ci sono molte cose che un figlio non amato desidera in età adulta. Il desiderio più comune è quello di ricevere amore. Tutti gli esseri umani hanno bisogno di essere amati incondizionatamente, ma per un figlio non amato questo desiderio è ancora più forte. Un figlio non amato potrebbe desiderare di avere un rapporto con un genitore, o con qualcuno che possa offrire loro affetto e amore incondizionato.

Un figlio non amato potrebbe anche desiderare di essere apprezzato. Questi figli potrebbero sentirsi come se non contassero e che non hanno alcun valore. Desiderano essere riconosciuti per le loro qualità e capacità, e sentirsi amati e apprezzati per chi sono.

Un altro desiderio comune è quello di sentirsi al sicuro. I figli non amati possono sviluppare paure profonde di essere abbandonati e di non essere amati. Desiderano avere un luogo sicuro in cui sentirsi protetti e amati.

Infine, un figlio non amato potrebbe desiderare di essere accettato per quello che è. Questi figli potrebbero sentirsi come se dovessero essere qualcosa che non sono o come se dovessero adattarsi a determinati standard. Desiderano essere accettati per la loro unicità e sentirsi liberi di essere se stessi senza paura di essere respinti.

Il desiderio di essere amati, apprezzati, protetti e accettati è presente in tutti noi, ma è ancora più forte per i figli non amati. Questi desideri sono profondamente radicati e possono influenzare la vita di una persona per tutta la vita. Se hai un figlio non amato, cerca di offrirgli almeno alcuni di questi desideri, così da garantire una crescita sana ed equilibrata.