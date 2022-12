Dopo la sua prima di due episodi, la recensione degli episodi 3 e 4 dell’ultima continuazione della Disney di un progetto degli anni ’80 Willow ci porta a dover dare anche una spiegazione dei due finali di puntata. Come abbiamo già appreso, sono trascorsi anni nella sequenza temporale della storia e i primi due episodi hanno impiegato un po’ di tempo per giustificare il revival del franchise poiché la storia doveva essere continuata in un modo che sembrasse logico e fedele al mondo che George Lucas e Ron Howard avevano messo insieme nel lontano 1988.

Mentre il ritorno di volti carismaticamente familiari come Warwick Davis e Joanne Whalley ha sicuramente aggiunto un necessario tessuto connettivo alla narrazione, la serie tv sicuramente non è stata perfetta sotto tutti gli aspetti.

L’episodio 3, intitolato La battaglia dell’agnello sgozzato, cambia qualcosa di tutto ciò?

L’ultimo episodio si è concluso con la cattura di Elora Danan da parte dei servi della Crone, un male indicibile che minaccia di distruggere il mondo. Il loro scopo, come apprendiamo attraverso Willow, è bandire l’anima di Elora per tutta l’eternità, completando così il compito della regina malvagia.

Nell’episodio 3, apprendiamo che Madmartigan aveva effettivamente una sorta di relazione spavalda con Boorman, quest’ultimo convinto della propria fine nonostante non l’avesse vissuta in prima persona. Nel frattempo, Willow e i suoi amici si avventurano nel viaggio alla ricerca di Elora.

Dopo essere stata rapita, Elora si sveglia e si ritrova sola in mezzo al bosco. Tuttavia, presto (molto convenientemente) finisce per trovare un paio di alleati in Annie e Hubert – signore della foresta in cui si imbatte che alla fine agiscono come sollievo comico. Beh, almeno per un po’. Ma è anche qui che apprendiamo cosa significhi il nome Elora Danan, l’identità stessa del nostro pesce fuor d’acqua, per la gente comune di Tir Asleen.

Non appena le signore scoprono chi è Elora, le giurano immediatamente fedeltà, rivolgendosi a lei come la vera imperatrice. Così, sia Annie che Hubert si arruolano per servire Elora nella lotta collettiva contro l’oscurità. La situazione diventa presto cupa, però, quando uno di loro viene ucciso da Ballantine e dai suoi scagnozzi che si presentano lì, alzando ulteriormente la posta in gioco della serie tv e dando alla nostra giovane protagonista qualcosa in più per cui continuare a lottare. Di seguito una clip dall’episodio 3 pubblicata su YouTube:

Perché Boorman vuole il Lux Arcana?

Willow, dopo aver avuto un piccolo disaccordo con tutti, cerca di calmare la squadra e fa loro capire che c’è un’apertura di portale interdimensionale che i Gales (o la Crone) avrebbero usato per bandire l’anima di Elora. Inoltre, vede anche una visione di Elora posseduta e torturata gravemente.

Boorman, nel frattempo, suggerisce che si separino tutti e trovino il percorso migliore per trovare Elora. Mentre Kit e Boorman prendono il Pitiless Pass, gli altri si imbarcano attraverso i Capella Pastures. Ma cosa sta realmente succedendo con Boorman? Bene, qui fa un’altra insinuazione estremamente vaga di come Madmartigan sia probabilmente morto cercando di trovare la corazza. Secondo lui, le cose sarebbero andate diversamente se fosse uscito vivo.

L’episodio continua anche ad espandere le insicurezze emotive di Kit, iniziando con la sua scoperta di come Jade l’avrebbe lasciata vincere solo volontariamente a causa di un giuramento che aveva mantenuto per sua madre.

Dopo questo, Boorman e Kit raggiungono finalmente l’agnello macellato, che assomiglia a un cupo cimitero. Ma come apprendiamo da lui dopo che Kit ha insistito affinché rispondesse, questo era in realtà dove lui e Madmartigan avevano nascosto Lux Arcana. L’intenzione di Boorman era davvero solo quella di recuperarlo, cosa che riesce davvero a fare senza la conoscenza di Kit. Tuttavia, mentre lo recupera, Kit si imbatte in un gruppo di ratti mannari (topi con poteri da lupo mannaro), costringendo i due a scappare.

Nel frattempo, i soldati portano Elora alla base di una montagna, che presumibilmente li porterebbe in un luogo dove intendono bandire la sua anima per l’eternità. Elora decide che soddisfare i desideri della Crone non è qualcosa che vuole. Alla fine lancia il suo primo incantesimo contro qualcuno, bruciando uno dei cavalieri posseduti semplicemente toccandolo.

È qui che finalmente apprendiamo che il tocco di Elora è pericoloso per chiunque sia avvelenato dalla magia oscura.

Allo stesso tempo, Willow, Silas, Jade e Graydon arrivano sul posto nel momento esatto. Il suo incantesimo ha funzionato? Importa davvero? Mentre Boorman e Kit fuggono dai topi simili a lupi mannari, incontrano i loro amici all’inizio della battaglia.

Come avevamo appreso attraverso un flashback precedente di Sorsha che diceva a Willow che non sarebbe mai stato un grande stregone, in questo episodio lo vediamo accettare silenziosamente i suoi difetti. Cerca deliberatamente di non usare la magia a lungo, per il ragionevole timore di esaurirsi prima che abbia più bisogno di quell’abilità. È solo alla fine di questo episodio che Willow si trova nel bel mezzo di una battaglia persa e vede il suo migliore amico, Silas, subire un colpo fatale quando sceglie di indebolire l’intera squadra di Ballantine con un potente incantesimo.

Silas, sfortunatamente, muore tra le braccia di Willow, e lei gli dice di assicurarsi che i suoi giocattoli di legno per cani raggiungano Libby, sapendo che è morto proteggendo con orgoglio il suo migliore amico. L’incantesimo, d’altra parte, funziona come un incantesimo, poiché il male viene strappato all’esercito di soldati, lasciando Ballantine con la dura scelta di chiedere a Jade di salutarlo mettendolo fuori dalla sua miseria in una scena emotiva.

Alla fine dell’episodio, vediamo la squadra salire i “passi spaventosi” che il maledetto Ballantine stava precedentemente costringendo Elora a fare. Willow lo sconsiglia e quando Boorman chiede perché, non dà una risposta diretta come sempre. È solo quando Graydon cade alle spalle a causa della maledizione della cattiva magia che Willow menziona il posto in cui si trovano: Nockmaar.

Questo è significativo perché anche prima abbiamo visto che la maledizione dei Gales non solo consente loro di prendere il controllo delle persone, ma le fa anche marcire dall’interno. Ciò significa che anche quando la maledizione viene revocata e le vittime a volte continuano ad appassire e alla fine muoiono. Questo spiega anche che Ballantine ha scelto volontariamente di morire per mano di Jade. Graydon incontrerà lo stesso destino? In che modo Elora aiuterà il team in questa nuova location? Lo scopriremo nella prossima puntata.

Willow è stata incentrata sull’azione e l’avventura fino a questo punto, con l’episodio 3 che si è poi concluso in tragedia. Quindi l’episodio 4 vede la compagnia riprendere fiato e fare il punto mentre si sforzano di salvare uno di loro.

Il problema è che tutto questo si svolge nella roccaforte del brutale tiranno Bavmorda, il che significa che le mura del castello nascondono segreti, mentre l’edificio stesso rappresenta una minaccia.

Significa che questo episodio lega bene la serie del 2022 al film del 1988, sia metaforicamente, sia quando arriva al culmine, letteralmente.

Esorcizzare Graydon

Ma per un attimo rifacciamo un passo indietro, alla fine dell’episodio 3, il comandante Ballentine è stato ucciso perché posseduto dalla magia malvagia. Ora l’episodio 4 vede Graydon (Tony Revolori) in pericolo di subire la stessa sorte.

Gran parte di questo sforzo ruota quindi attorno a Willow (Warwick Davis) che cerca essenzialmente di esorcizzare i poteri demoniaci che ora risiedono all’interno del suo compagno guerriero, mantenendo il resto dei ragazzi fuori dai guai, e in particolare, fuori dall’Alta Torre, la scena di finale del film.

Il rituale è duro per Graydon, esponendolo a terrificanti visioni di suo padre, esponendo anche le cicatrici della sua infanzia ai suoi nuovi amici. Ma lui ce la fa e si salva. Così sembra. Anche Elora Danan intravede un lontano passato, vedendo l’assassinio di sua madre per decreto di Bavmorda.

Anche se, a nostra volta, apprendiamo anche che il male non risiedeva sempre nella regina, ma piuttosto era stato piantato dentro di lei da un culto.

Chiamati “l’Ordine del verme”, hanno rapito Bavmorda quando era bambina, deformato la sua mente e infusa di poteri.

Tutto ciò rende Bavmorda più tridimensionale di quanto fosse nel film originale, anche se deve ancora apparire sullo schermo e senza alcuna garanzia che lo farà davvero.

In effetti, con il male che finora non ha un volto, è abbastanza difficile gestire la minaccia rappresentata dai cattivi di Willow.

Film e serie tv collidono

Con Graydon ora una “zona” libera dal male, porta Elora fino alla High Tower, dove non avrebbero dovuto andare, perché… non è davvero un “buono” ora, ma piuttosto è ancora un cattivo imbroglione, potenziato dalla fiducia e dalla forza che le forze del male gli hanno concesso.

È qui che film e spettacolo si combinano in modo elegante, poiché questa è l’Alta Torre dove Bavmorda originariamente cercò di uccidere Elora.

E Graydon si sta sforzando di fare lo stesso, affermando “Stasera finiremo il rituale”. Il filmato del film appare nel mezzo di questa scena, ricordandoci che la regina è stata ostacolata tanto dalla sua stessa disattenzione quanto dagli sforzi del personaggio del titolo. Ma Willow riappare comunque per salvare la situazione, mentre Elora si impossessa di Graydon con i suoi nuovi poteri.

Il quarto episodio della serie Willow era principalmente incentrato sulla guarigione dell’infetto Graydon. Quando Willow e il gruppo arrivano a Nockmar, escogitano un piano su come curare Graydon. Imparano anche informazioni importanti sul loro passato, la loro linea di sangue e le loro capacità. Willow ed Elora stanno facendo del loro meglio per curare Graydon e Kit, Boorman e Jade stanno vivendo allucinazioni.

Willow ed Elora eseguono il rituale

Dopo aver sconfitto Ballantine, Willow è debole mentre usa la sua magia e Graydon è ferito e infetto. Il gruppo arriva a Nockmar, un tempo dimora di una potente maga, Bavmorda, nonna di Kit e Airk. Anche se Bavmorda è morta, il suo spirito vive attraverso sua figlia, Sorsha.

Il gruppo è entrato nel castello e ha iniziato a tendere a ferire Graydon. Dice loro che dovrebbero ucciderlo prima che l’infezione si diffonda, come ha fatto con Ballantine. Graydon racconta anche la storia di come Willow sconfisse Bavmorda e salvò Elora quando era piccola usando il Fibonacci Hex.

Man mano che le condizioni di Graydon peggiorano, il gruppo inizia a discutere su cosa fare al riguardo. Willow ha un’idea e decide di eseguire un rituale per salvare Graydon. Nel libro Malatrium, Willow trova il rituale necessario per estrarre il male da Graydon. Il rituale si chiama La Purgazione di Namshub. Quindi, iniziano a preparare la pomata necessaria per il rituale.

Quando Elora e Willow hanno iniziato i preparativi per il rituale, trovano segni su tutto il busto e lo stomaco di Graydon. Dice che è perché era malato da bambino ma non vuole parlarne. Durante il rituale, Graydon ha allucinazioni e vede suo padre, Hastur, e suo fratello Dermot.

Nel frattempo, Kit sta cercando di consegnare l’opossum dalla gola rossa a Willow ed Elora per aggiungere l’ingrediente finale alla pomata. Boorman e Jade stanno discutendo su cosa accadrà se il rituale di Willow fallisce, poiché sono consapevoli che uno di loro dovrà uccidere Graydon se ciò accade. Boorman dice anche parole confortanti a Jade, che sta lottando con il fatto che ha dovuto uccidere Ballantine.

Quando Kit consegna l’ingrediente necessario per completare l’unguento, Willow ed Elora applicano l’unguento sull’area infetta di Graydon e procedono con il rituale. Durante il rituale, Graydon inizia improvvisamente a parlare con la voce di Airk. Tuttavia, Willow li avverte che in realtà non è Airk, ma il Lich, che cerca di interrompere la loro concentrazione. Qualche istante dopo, Elora è disturbata da qualcosa che il Lich ha detto attraverso Graydon con la voce di Mim, quindi lascia la stanza. Ha quindi iniziato a sentire voci e ad avere anche allucinazioni, come gli altri membri del loro gruppo.

Vede sua madre minacciare Bavmorda su come Elora la sconfiggerà un giorno, e ha una visione di sua madre che viene uccisa. Elora scopre anche di essere nata a Nockmar.

Ha avuto un’allucinazione su The Crone che radicalizza Bevmorda e dove Bevmorda ha rinunciato al suo nome e alla sua famiglia. Ha visto come Bavmorda è diventata la foriera di The Blood of the Six e Primol Priestess of the Wyrm.

Dopo che Elora è tornata nella stanza in cui è stato condotto il rituale, ha trovato Graydon, che sembrava stare bene, con Willow assente. Graydon ha detto a Elora che Willow è riuscito a curarlo, ma è stato infettato durante il processo. Elora e Graydon vanno a cercare Willow alla High Tower, l’unico posto dove Willow proibì loro esplicitamente di andare.

Willow alla fine li trova nella High Tower, e viene rivelato che non è stata Willow a sconfiggere Bavmorda anni fa, ma è stata la sua stessa disattenzione a causare la sua morte. Kit, Boorman e Jade arrivarono alla High Tower e aiutano Willow a sopraffare l’infetto Graydon. Anche se Jade e Boorman volevano uccidere Graydon come unico modo per sconfiggere il male dentro di lui, Kit li ha convinti. Ha incoraggiato Elora a salvare Graydon usando le sue abilità magiche e ha rivelato a Elora che è riuscita a coltivare il cespuglio di eckleberry. Ciò ha dato a Elora fiducia nelle sue capacità di fare incantesimi.

L’episodio 4 è molto simile all’episodio che avrebbe potuto essere quello pilota di Graydon, e Tony Revolori fa un buon lavoro con il personaggio, rendendolo sia vulnerabile che malvagio.

C’è chiaramente una scintilla tra Elora e Graydon, che senza dubbio causerà un dramma quando individueranno il suo attuale fidanzato, il principe Arik.

Per aggiungere benzina al fuoco, mentre salva il nuovo oggetto dei suoi desideri, Elora vede nel passato di Graydon e vede il giovane uccidere suo fratello spingendolo giù da un albero.

Alcuni momenti dell’episodio 4 sembrano artificiosi, accoppiando i personaggi e poi dicendoli di nuovo per il bene delle conversazioni che promuovono la trama. Ma la trama centrale di Graydon ed Elora Danan è avvincente, scavando nei loro rispettivi passati per complicare le cose nel presente e smuovere le cose nel futuro.

Gli episodi di Willow sono disponibili per la visone su Disney Plus.