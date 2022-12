Coppia: come ovviare al distacco del partner

Se il partner non ti vuole, ecco le eventuali soluzioni ai problemi frequenti che di solito causano la mancanza sessuale. Il sesso è fondamentale per le coppie.

Se il desiderio in una relazione manca, allora diventa un problema serio. Il sesso e i momenti di intimità sono fondamentali per una coppia. Se il partner non ti vuole, non significa però subito che ci possa essere una rottura definitiva della relazione. La mancanza di desiderio sessuale può essere risolta. Ecco alcune cause di questa mancanza di desiderio da parte del partner e i modi per risolverla.

infedeltà: la mancanza di sesso è uno dei motivi portanti per cui potrebbe nascere una relazione extraconiugale. Il primo passo è la terapia di coppia

problemi nella coppia: se ci sono troppi litigi o distanza emotiva per gelosia o infedeltà è normale che l’attrazione sessuale diminuisca

colpa di disfunzioni sessuali: l’eiaculazione precoce o la vaginite possono fare in modo che il partner non ti voglia. Meglio consultare un medico. Disfunzioni sessuali possono essere anche causate da agenti esterni come l’alcol

la noia: quando una coppia sta insieme da diversi anni, è facile che la routine rovini il rapporto. Bisogna aggiungere legna al fuoco, in modo che le fiamme si riaccendano o continuino a bruciare

stress e/o ansia: provocano alterazioni degli ormoni e cambiamenti fisici e psicologici che incidono sul desiderio sessuale

monotonia a letto: assumere le stesse posizioni sessuali e ripetere la stessa cosa uccide il desiderio. Sperimentare nuove forme di piacere

paura di non soddisfare l’altro: una persona sente la preoccupazione di non riuscire a soddisfare il suo partner a letto. Ciò può portare a evitare o rifiutare i rapporti sessuali

Il modo per risolvere la mancanza di desiderio sessuale è conoscere le soluzioni per affrontare il problema. Ecco cosa fare se il partner non ti vuole. Le seguenti soluzioni dipendono dalle circostanze:

parlare apertamente: farlo con il partner riguardo a preoccupazioni che ci angosciano. Condurre una vita sessuale più attiva, essere totalmente onesti e comprensivi, con rispetto

trovare gli ostacoli e risolverli: scoprire la causa del problema e agire di conseguenza

rivedere le aspettative e convinzioni: l’assenza di sesso in una coppia è sintomo di problemi. Se non si trova la causa in una patologia esistente, allora cercare di riflettere sui propri valori riguardo all’argomento. C’è molto a cui pensare

aiuto professionale: se il problema è fisico, allora serve uno specialista. Questo vale anche per un problema di natura psicologica: un sessuologo o un terapista di coppia

Se il desiderio diminuisce è una cosa normale: le cause possono essere bambini, mancanza di tempo, stress. Ci sono quindi molte soluzioni per migliorare la situazione o recuperarla, se il sesso finisce o è in crisi, non tutto è perduto. Non è detto che la relazione sia al capolinea. Se però non si vuole fare alcuno sforzo per recuperarla, vuol dire allora che la relazione potrebbe essere davvero alla fine.