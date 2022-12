Cani: somiglianze con i loro pet mate

24—Dic—2022 / 11:30 AM

Molti studi lo confermano: i cani somigliano ai loro pet mate e viceversa. Il motivo principale per cui i nostri cani sembrano somigliarci tanto è legato alle scelte fatte da noi. La razza canina scelta rivela molto su chi siamo e sul funzionamento del nostro cervello.

Scegliamo, in fondo, il cane che sembra avere caratteristiche fisiche simili a noi o ai nostri familiari. Qualcosa che ci conforta e ci dà sicurezza, qualcosa che dice al nostro cuore di scegliere proprio quel tipo di cane. Il modo in cui scegliamo i cani potrebbe essere addirittura associato alla nostra evoluzione per trovare il partner giusto. Qualche studio afferma che sia collegato anche alla scelta dell’auto. Una sorta di narcisismo ed egoismo misto che ci spinge a scegliere il cane che ci assomiglia di più.

Vivere con un cane però va oltre a una semplice scelta estetica. È una relazione a due direzioni, dove entrano in gioco anche personalità, comportamento e abitudini. Ogni cane ha un carattere e una personalità finendo poi per assomigliare al suo padrone, visto che vivono insieme quotidianamente. Il cane può prendere abitudini, comportamenti e molto altro dal suo pet mate, standogli al fianco. In pratica, i cani possono somigliare veramente ai loro padroni nel carattere e anche fisicamente. Sono il riflesso migliore di noi stessi e della nostra natura.