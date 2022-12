Cane: ecco perché fissa il padrone

Molti trovano delizioso essere guardati in modo insistente dal loro cane, altri invece lo trovano inquietante. Il cane può fissare il suo padrone per ore senza mai battere ciglio. Il padrone si chiede logicamente se lo fa per affetto o perché vuole semplicemente qualcosa in cambio. Sicuramente il cane sta cercando di dire qualcosa al suo pet mate:

sta “leggendo” il suo padrone: osserva il linguaggio del corpo dell’umano, la sua espressione e le sue emozioni. Semplicemente fissa il padrone per capire cosa sta provando e pensando. Spesso guarda l’uomo per mettere insieme le sue azioni. Può usare l’olfatto e il gusto per capire lo stato di salute del suo padrone

non capisce: a volte il cane può fissare il suo padrone perché è confuso. Spesso può farlo perché non ha idea di cosa stia accadendo o non sa cosa fare

vuole qualcosa: il cane ha imparato a guardare in un certo modo il suo padrone, perché sa che così otterrà ciò che vuole. Se fissa il padrone quando va in bagno, è perché si sente vulnerabile e cerca protezione. Se continua a chiedere l’attenzione del padrone, potrebbe avere un problema