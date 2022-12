The Flash: il trailer del film verrà mostrato durante il Super Bowl

Arrivano delle novità importanti per quanto riguarda The Flash, l’attesissimo film dei DC Studios, che arriverà nel 2023 nelle sale cinematografiche: da poco è stato rivelato che il trailer sarà mostrato a febbraio, durante il Super Bowl.

Il Super Bowl si terrà il 12 febbraio 2023, e, come sanno tutti gli appassionati, è un evento sportivo che, grazie al suo ampio seguito televisivo, porta tutte le case di produzione più importanti a rivelare nel corso dei vari spot pubblicitari dei contenuti nuovi riguardo a film e serie TV molto attese. Da segnalare c’è anche il fatto che la Warner Bros. tornerà a proporre dei propri contenuti durante il Super Bowl dopo 17 anni di assenza. L’ultima apparizione risale al 2006, quando vennero mostrati degli spot relativi a 16 Blocks, V per Vendetta e Poseidon.

Il fatto che il trailer di The Flash verrà mostrato a febbraio sembra confermare che la distribuzione del film non dovrebbe subire ulteriori ritardi, considerando che il lungometraggio doveva già uscire in questo 2022, e che ha come nuova data di distribuzione quella del 16 giugno 2023.

Paul Machliss, addetto al montaggio di The Flash, ha assicurato che il film varrà le attese, anche perché sono state utilizzate tecnologie innovative.

Sarà entusiasmante-ha dichiarato- La Warner Bros. ci ha incaricato di realizzare il migliore film possibile. Abbiamo utilizzato delle tecnologie nuovissime, proponendo più versioni dello stesso attore sullo schermo. La tecnica è diversa rispetto a quella dei motion controls di Last Night in Soho. La tecnologia utilizzata per The Flash è fantastica, e siamo stati davvero scrupolosi nell’utilizzarla. Saremo i primi a sfruttare certi tipi di prodotti, ed è per questo che ci stiamo mettendo così tanto a finire. Ma l’attesa sarà ricompensata, perché sta uscendo fuori qualcosa di fantastico.

Inoltre, il The Hollywood Reporter, ha rivelato che i test screening di The Flash sarebbero i migliori dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

Ecco intanto il teaser di The Flash che è stato rivelato fino ad ora.