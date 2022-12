Google senza più segreti: tutti i piani per gli smartphone da qui al 2025 finiscono online

La roadmpap della divisione smartphone di Google finisce online. Tutte le date di lancio dei prossimi smartphone Google Pixel da qui al 2025, senza più segreti. Dal Pixel 7a al Pixel 8 e non solo.

Il dossier è stato ottenuto e divulgato dal sito specializzato Android Authority. Nel 2023 assisteremo al lancio del Pixel 7a, la versione mid-range degli smartphone presentati pochi mesi fa. La presentazione è fissata per maggio del 2023, in occasione della conferenza annuale Google I/O.

Il primo smartphone pieghevole di Google uscirà a maggio del 2023. Manca davvero pochissimo!

Ma il vero protagonista della Google I/O del 2023 sarà probabilmente un altro telefono. In quell’occasione verrà presentato anche l’attesissimo Pixel Fold, cioè il primo smartphone con schermo pieghevole targato Google.

Sempre nel 2023 assisteremo al lancio dei prossimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, di cui si è iniziato a parlare da un po’ di giorni. Avranno entrambi il nuovo chipset Tensor G3.

Nel 2024 e 2025 non ci sono grosse incognite, fatta eccezione per l’ipotesi di cancellare la linea medio-gamma. Insomma, non è certo che un Pixel 8a vedrà mai la luce, ma ne riparleremo nei prossimi mesi.

Quindi nel 2024 sarà il turno dei Pixel 9 con Tensor G4 e probabilmente di un secondo smartphone pieghevole, ma con formfactor a conchiglia (come il Galaxy Z Flip, per capirci). Nel 2025 si prosegue come al solito, con due nuovi flagship e, a seconda della riuscita dei precedenti pieghevoli, probabilmente vedremo anche un successore del primo Pixel Fold.