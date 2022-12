Drone: Dronezine paga avvocato e spese in caso di multa

Dal 1 dicembre 2022, l’associazione più grande di piloti di droni, Dronezine, resta accanto al cliente durante l’uso del drone. Anche in caso di pesanti sanzioni amministrative o denunce penali. Dronezine lo fa senza costi aggiuntivi attraverso le polizze collettive hobby Small e Large. Include la tutela legale garantita dall’assicuratore leader nel settore, valida in tutta Italia.

Ecco di seguito i casi in cui le polizze hobby di Dronezine coprono le spese legali. Impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazione di disposizioni contenute nel Codice della Navigazione. Inoltre, contenute anche in Regolamenti Nazionali e/o Europei UAS, o emanazione di Autorità Pubbliche. Sono inclusi anche ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché, per la sola violazione, la somma sia superiore ad € 1.000,00. Questa garanzia solo in caso di accoglimento anche parziale delle istanze valide da parte dell’Assicurato. Ciò entro il limite di € 2.500,00 per evento e per anno assicurativo.

Nei casi anche di difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi. Si include anche l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679. Anche nella normativa pregressa in materia di privacy. La garanzia tutela legale è già operativa per le polizze Small e Large a partire dal 1 dicembre 2022. Se il cliente ha rinnovato una polizza dal 1 dicembre 2022, tutte le nuove attivazioni avranno inclusa la tutela legale senza aumenti di prezzo.