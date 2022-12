Vino: Leone Alato impreziosisce il suo portfolio

L’anno nuovo vede l’entrata di due nuove aziende in Leone Alato, queste sono Agricola Pinino e la Maison Burtin. La prima è produttore dei grandi rossi di Montalcino. La seconda con sede in Champagne, a Épernay, di proprietà dello storico gruppo Lanson-BCC. Si tratta dell’arricchimento del proprio portfolio per la prima volta con un’azienda estera.

L’avvio della partnership commerciale con Maison Burtin e Agricola Pinino rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso strategico avviato lo scorso anno con Tenute Dettori in Sardegna e Cantine Fiorentino in Puglia, che ha per noi l’obiettivo di ampliare l’offerta con prodotti provenienti da zone ad alta vocazione vitivinicola, dove non abbiamo aziende di proprietà. Avremo quindi l’opportunità di aprire nuovi canali commerciali aumentando la visibilità complessiva.

Francesco Domini, chief commercial officer di Leone Alato

Dal 2023 Leone Alato è distributore esclusivo in Italia e in alcuni paesi mondiali per Agricola Pinino. La distribuzione della Maison Burtin sarà esclusiva in Italia. Ad annunciare l’unione di queste nuove partnership è stata l’azienda. Esse si sommano a quelle avviate a inizio 2022 con Dettori e Fiorentino. L’ampliamento è il desiderio di voler confermare Leone Alato come gruppo premium. Possiede e diversifica la sua proposta con segmenti di attrazione differente per il mercato. Un modo sempre per voler realizzare e aumentare il valore delle marche singole sul mercato sottolineandone unicità e carattere distintivo.