The Devil Judge Parte 2: ora disponibile su Serially

Arriva oggi, sulla piattaforma Serially, la seconda parte di una serie cult sud-coreana: The Devil Judge. In un futuro distopico post pandemico, il giudice spietato Kang Yo-Han è la star di un reality show dove i processi vengono spettacolarizzati e mostrati in diretta alla popolazione, invitata a decidere i destini degli imputati tramite app. Ga-on, il suo giovane assistente, nutre però dei dubbi nei suoi confronti, non riuscendo a comprendere i suoi metodi e le sue brutali scelte: cosa nasconde veramente Kang Yo-Han?

Nei panni del giudice divo troviamo un magnetico Ji Sung (All In, My P.S. Partner), la celebre attrice e cantante Kim Min Jung (Mr Sunshine, Ireland) nelle vesti dell’arrampicatrice sociale Jung Sun Ah, e Park Gyu-young nel ruolo della spietata Yoon Soo Hyun (It’s Okay to Not Be Okay, Sweet Home). Interpreta il giovane assistente Ga-on l’attore e cantante Park Jin-young, celebre per le sue apparizioni in Yaksha e Pureun bada-ui jeonseol, e per essere membro della boy band coreana Got7.

